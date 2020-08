Kỹ thuật xét nghiệm nhanh nCoV từ mẫu nước bọt

Hãng dược phẩm Shinogi, đơn vị giữ bản quyền sáng chế phát triển kỹ thuật mới SATIC (signal amplification by ternary initiation complexes) gọi là khuếch đại tín hiệu bằng các phức hợp khởi phát. Phương pháp này là sản phẩm của dự án hợp tác với Đại học Nihon, Gunma và Y khoa Tokyo cho phép xác định virus từ mẫu nước bọt trong vòng 25 phút.

Phương pháp SATIC dựa trên sự hình thành giữa RNA đích, mẫu DNA và mồi DNA hoạt động theo nguyên tắc khuếch đại vòng tròn lăn (rolling circle amplification-RCA) nhằm tạo ra vô số bộ tứ gồm bốn nucleotide Guanin (G-quadruplex-G4) nằm dọc trên sợi DNA ví như một chuỗi các hạt ngọc trai. Bộ tứ G4 này có thể được nhuộm màu huỳnh quang đặc biệt bằng hóa chất N3-hydroxyethyl thioflavin T (ThT-HE).

Để kiểm tra, mẫu nước bọt của bệnh nhân sẽ được xử lý ở 95 độ C trong thời gian 2 phút, sau đó bổ sung hóa chất và ủ trong điều kiện đẳng nhiệt ở 37 độ C. Kết quả, mẫu nước bọt chứa virus sẽ thay đổi màu sắc và có thể dễ dàng quan sát được bằng mắt thường mà không cần phải sử dụng các thiết bị khác.

Các bước xử lý mẫu nước bọt kiểm tra nCoV.

Phương pháp này độ nhạy tương đương các chẩn đoán phân tử khác như PCR, real-time PCR nhưng có ưu điểm vượt trội là không yêu cầu các bước ủ nhiệt, chu trình nhiệt trong phản ứng, sao chép ngược để hình thành sợi bổ sung cDNA.

Hiện sinh phẩm này được Nhật Bản sử dụng kiểm tra nhanh đối các khách nhập cảnh từ cảng biển và hàng không do thời gian tiến hành chỉ mất khoảng 25-30 phút/mẫu và có thể làm nhiều mẫu cùng lúc. Các kết quả dương tính nCoV sẽ được kiểm tra thêm bằng các xét nghiệm sinh học phân tử PCR sau đó.

TS Lê Nhật Minh, Khoa bệnh học phân tử, Đại học y khoa Tokyo cho biết, sinh phẩm chẩn đoán nCoV ở Nhật rất đa dạng, từ huyết thanh (kháng thể) đến xác định vật liệu di truyền ARN (kháng nguyên) do sự tham gia tích cực của các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm có sự hỗ trợ tài chính, chính sách từ chính phủ.

Để thực hiện xét nghiệm cùng lúc nhiều mẫu, các mẫu bệnh phẩm chỉ cần trộn với hoá chất đặc biệt cung cấp theo sinh phẩm và xử lý nhiệt 90 hoặc 95 độ C là có thể chuyển vào làm phản ứng realtime PCR. Do vậy có thể rút ngắn thời gian làm xét nghiệm xuống còn khoảng 60-70 phút/mẫu so với 2-4 tiếng nếu theo cách làm thông thường. Các mẫu sau xử lý được chạy trên hệ thống xét nghiệm tự động, khép kín có thể làm liên tục trên phiến 96 giếng nên công suất là rất lớn. "Điều này giúp cho các đơn vị nội kiểm trong bệnh viện định kỳ kiểm tra nhân viên y tế để tránh lây nhiễm trong bệnh viện, giữa nhân viên y tế và bệnh nhân... ", TS Minh nói.

Nhật Khôi