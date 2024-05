Kỹ thuật 'Shine' giúp thoát khỏi uể oải vào buổi sáng

Trạng thái mệt mỏi, uể oải mỗi buổi sáng thường là hậu quả của những thói quen sinh hoạt xấu.

Theo nhà trị liệu hành vi nhận thức, Toby Oliver (Mỹ), tác giả cuốn sách Rise and Shine: How to Transform Your Life, bạn có thể áp dụng kỹ thuật SHINE, bao gồm 5 bước sau, để thay đổi một ngày của mình.

Silence - Im lặng

Chữ S trong phương pháp này tượng trưng cho sự im lặng, cho phép bạn có thời gian suy ngẫm về ngày sắp tới. Bạn có thể tập trung tâm trí của mình bằng cách ngồi vài phút trong sự tĩnh lặng của môi trường xung quanh.

Clare Longstaffe, nhà thôi miên trị liệu người Anh, cho biết bạn có thể bắt đầu bằng cách nằm xuống hoặc ngồi trong tư thế thoải mái, sau đó thư giãn hơi thở bằng cách hít một hơi sâu hơn và chậm hơn một chút so với hơi thở bình thường.

Happiness - Hạnh phúc

Bằng cách bắt đầu ngày mới một cách tích cực, bạn sẽ cảm thấy kiên cường hơn trước những thử thách trong ngày. Theo chuyên gia, nên viết hoặc tự nhủ một số lời khẳng định, ví dụ "Tôi sẽ làm tốt", "Tôi sẽ tiến hành công việc trôi chảy", "Tôi sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình"... sau khi thức dậy, tập trung vào việc thu hút những kết quả tốt hơn là tránh những kết quả tiêu cực.

Có chủ đích - Intention

Bên cạnh việc xác định bạn muốn cảm thấy thế nào, việc dành thời gian để hiểu rõ những gì bản thân muốn đạt được có thể giúp bạn tập trung và tránh bị cuốn vào những kiểu suy nghĩ tiêu cực.

Theo Toby, kế hoạch trong ngày của bạn nên bắt đầu khi bạn thức dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Điều quan trọng là duy trì thói quen lành mạnh với báo thức: chọn âm thanh báo thức nhẹ nhàng hơn để không bị khó ngủ và cố gắng đặt nó càng gần thời điểm bạn cần thức dậy càng tốt. Đừng vật lộn với nút báo lại trong một giờ, nó sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi.

Sau đó, lập ra danh sách việc cần làm và thực hiện nó. Cuối ngày, bạn có thể xem lại danh sách và kiểm tra xem bạn đã đạt được bao nhiêu.

Nourishment - Dinh dưỡng

Bạn chỉ có thể chăm sóc tâm trí của mình khi chăm sóc cơ thể khỏe mạnh trước tiên. Vì vậy điều quan trọng là phải có chế độ ăn uống lành mạnh vào buổi sáng, điều đó có nghĩa là không được bỏ bữa sáng.

Chuyên gia Toby nói trong cuốn sách của mình: "Hãy cho bản thân thời gian để thưởng thức và đánh giá cao bữa sáng. Việc ăn vội vàng không tốt cho cơ thể và không cho não bạn thời gian để thưởng thức món ăn. Tương tự, hãy thay đổi thực đơn bữa sáng. Hãy làm cho buổi sáng của bạn trở nên ý nghĩa hơn bằng cách lên kế hoạch cho những bữa sáng mới và thú vị".

Nếu bạn không quen ăn vào buổi sáng, trái cây hoặc đồ ăn nhẹ có thể giúp bạn tăng cảm giác thèm ăn.

Exercise - Thể dục

Bằng cách tập thể dục vào buổi sáng, bạn có thể giúp cơ thể thức dậy một cách hiệu quả và cung cấp năng lượng cho ngày mới. Điều này sẽ điều chỉnh nhịp sinh học, để bạn cảm thấy mệt mỏi và sẵn sàng nghỉ ngơi mỗi tối.

Tập luyện không có gì phức tạp. Đi bộ nhanh cũng có nhiều lợi ích như đến phòng tập thể dục. Đại học Stanford cho biết việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ngay sau khi thức dậy có thể giúp thiết lập đồng hồ sinh học bên trong cơ thể bạn.

Toby nói thêm: "Hãy luôn lắng nghe cơ thể của bạn và đừng cố gắng quá sức. Nếu bạn không thường xuyên tập thể dục buổi sáng, hãy dán một số ghi chú khích lệ xung quanh nhà để nhắc nhở bạn tại sao bạn lại làm việc này".

Thùy Linh (Theo Metro)