Kỹ thuật mới giúp người bệnh mạch vành không phải đặt stent

Công nghệ bóng phủ thuốc cho phép đưa thuốc chống tăng sinh trực tiếp vào thành mạch trong quá trình nong bóng, giúp hạn chế tái hẹp mà không cần đặt stent.

"Phương pháp này được đánh giá là đặc biệt hữu ích trong các trường hợp tái hẹp trong stent, tổn thương mạch nhỏ, hoặc bệnh nhân cần tránh cấy ghép thêm vật liệu trong lòng mạch", TS. Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, nói tại hội thảo khoa học Can thiệp mạch vành với bóng nong phủ thuốc, với sự tham gia của các chuyên gia tim mạch can thiệp trong nước và quốc tế, hôm 13/3.

Bệnh động mạch vàng (CAD) là tình trạng mà lưu lượng máu tới các nhánh động mạch vành bị suy giảm do sự hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch. Biểu hiện lâm sàng bao gồm thiếu máu cơ tim thầm lặng, đau thắt ngực, hội chứng mạch vành cấp (đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim), đột tử do tim.

Điều trị bệnh bao gồm điều trị thuốc và các thủ thuật can thiệp. Các phương pháp này sẽ hỗ trợ phục hồi dòng chảy và tăng lưu lượng máu trong các nhánh động mạch vành bị hẹp tắc, dẫn đến phục hồi hoặc cải thiện lưu lượng máu mạch vành.

Các chuyên gia can thiệp mạch vành bằng bóng thủ thuốc cho một bệnh nhân hôm 13/3. Ảnh: Thành Dương

Trong nhiều năm qua, đặt stent đã là phương pháp điều trị phổ biến cho bệnh động mạch vành. Tuy nhiên, có những nhóm bệnh nhân có nguy cơ bị tái hẹp động mạch vành sau can thiệp rất cao nếu đặt stent động mạch vành. Hiện, xu hướng giảm thiểu vật liệu cấy ghép vĩnh viễn trong lòng mạch đang trở nên ngày càng rõ rệt. Các công nghệ điều trị tiên tiến như bóng phủ thuốc (Drug-Eluting Balloon) mở ra những hướng tiếp cận hiệu quả, an toàn và bền vững hơn cho người bệnh trong tương lai.

Bóng phủ thuốc là một thiết bị mới cho phép can thiệp mạch vành qua da. Phương pháp nong bóng mạch vành giúp truyền thuốc chống tái hẹp mạch vành nhanh chóng vào thành động mạch bị tổn thương do xơ vữa, nồng độ cao tại chỗ mà không cần sử dụng khung hoặc stent kim loại như trong đặt stent.

Bệnh viện Bạch Mai hiện thực hiện 10 ca can thiệp mạch vành bằng công nghệ phủ bóng thuốc, kết quả đánh giá tốt. Mới nhất là bệnh nhân nam 68 tuổi ở Hà Nội, có triệu chứng đau ngực bên trái, mỗi cơn kéo dài 30 - 60 phút, xảy ra khi gắng sức nhẹ và lan lên vai trái và mặt trong cánh tay trái. Hôm nay tần suất các cơn đau tăng lên, vì vậy bệnh nhân được nhập viện để can thiệp mạch vành. Các chuyên gia đã sử dụng kỹ thuật bóng phủ thuốc để điều trị cho ông. Hiện, sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, dùng thuốc và tái khám theo quy định.

Giáo sư Tuomas Rissanen (Đại học Eastern Finland), chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực can thiệp mạch vành và nghiên cứu về công nghệ DCB, cho hay chiến lược can thiệp mạch vành không đặt stent đang được nghiên cứu và áp dụng tại nhiều trung tâm tim mạch trên thế giới. Song không phải tất cả bóng phủ thuốc đều giống nhau. Sự khác biệt về thiết kế, loại thuốc và hệ thống mang thuốc ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả điều trị. Việc hiểu rõ đặc điểm của từng công nghệ là yếu tố then chốt để lựa chọn chiến lược can thiệp tối ưu.

Lê Nga