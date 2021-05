Mỗi chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập "Métiers d'Art The legend of the Chinese zodiac" cho thấy tài năng của nghệ nhân tráng men tại Vacheron Constantin. Sử dụng kỹ thuật Grand Feu, các chuyên gia tái hiện tinh thần hoà hợp Á - Âu khi gợi nhắc nghệ thuật cắt giấy "Jianzhi" Trung Hoa và "Scherenschnitt" Thuỵ Sĩ trong cùng một mặt số.