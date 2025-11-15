Kỳ thủ Việt Nam vô địch Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á

SingaporeĐại kiện tướng Lê Tuấn Minh đoạt HC vàng cờ nhanh, môn cờ vua, ở Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025.

Sau 9 ván cờ nhanh kết thúc sáng nay 15/11, Lê Tuấn Minh giành 8 điểm từ 7 ván thắng, hai hòa, không thua. Anh gặp bốn Đại kiện tướng tại giải, thắng Susanto Megaranto (Indonesia), Đới Thường Nhân (Trung Quốc), hòa Tin Jingyao (Singapore) và Novendra Priasmoro (Indonesia). Hiệu suất thi đấu của Tuấn Minh đạt 2.617, giúp anh kiếm thêm 16,6 Elo cờ nhanh.

Megaranto đoạt HC bạc với 7,5 điểm. Còn HC đồng thuộc về Tin với 7 điểm.

Lê Tuấn Minh với HC đồng cá nhân bàn ba bảng Mở rộng Olympiad cờ vua tại Budapest, Hungary tối 22/9/2024. Ảnh: FIDE

Không như môn cờ tướng tại Đại hội diễn ra đồng thời, cờ vua vắng nhiều cao thủ vì trùng lịch World Cup cờ vua. Vì thế, các kỳ thủ hàng đầu châu Á như Gukesh Dommaraju, Lê Quang Liêm, Vi Dịch hay Dư Ương Y vắng mặt. Đây là lần đầu Đại hội được tổ chức, vì thế cũng không thu hút được những kỳ thủ mạnh khác như Đinh Lập Nhân.

Tuấn Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam tại giải. Với Elo cờ nhanh ban đầu 2.499, anh là hạt giống số ba sau Megaranto (2.534) và Tin (2.504). Tuy nhiên, Tuấn Minh có thực lực cao hơn thế, vì anh chủ yếu thi đấu cờ nhanh, chớp trực tuyến. Elo chỉ tính ở các giải đấu trên bàn cờ.

Tuấn Minh sẽ tiếp tục thi đấu 11 ván cờ chớp chiều nay. Elo cờ chớp ban đầu của anh đạt 2.582, là hạt giống số hai sau Megaranto (2.587).

Lê Tuấn Minh 29 tuổi nổi lên như niềm hy vọng mới của cờ vua Việt Nam tại Olympiad 2024. Lần đầu dự giải ở tuổi 28, anh gây bất ngờ khi bất bại cả 11 ván, hạ hai Siêu đại kiện tướng và giành HC đồng cá nhân bàn ba với hiệu suất 2.795, mức phong độ tương đương Top 5 thế giới.

Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025 lần thứ nhất diễn ra tại Singapore từ ngày 13/11 đến 15/11, quy tụ năm môn thi đấu gồm cờ tướng, cờ vua, cờ vây, bridge và xoay rubik tốc độ.

Ở môn cờ vua, vận động viên tranh tài hai nội dung: cờ nhanh với thời gian 15 phút cộng 10 giây mỗi nước (15+10), và cờ chớp 5 phút cộng 3 giây (5+3). Mỗi nội dung gồm chín vòng theo hệ Thụy Sĩ, tính tổng điểm để xác định nhà vô địch. Trường hợp bằng điểm, thứ hạng được phân định bằng đối đầu, sau đó tới các chỉ số phụ khác.

Xuân Bình