Kỳ thủ Khương Duy vô địch giải có 16 Đại kiện tướng

Thái LanKỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy vô địch Bangkok Mở rộng 2026, giải đấu quy tụ 16 Đại kiện tướng (GM), đồng thời giành chuẩn GM thứ hai.

Bước vào hai ván cuối với lợi thế dẫn đầu sau bảy vòng, Khương Duy chọn lối chơi chắc chắn để bảo toàn đỉnh bảng. Kỳ thủ Việt Nam lần lượt hòa GM Brandon Jacobson ở vòng 8 và GM Titas Stremavicius ở vòng 9, qua đó khép lại giải với 7 điểm sau chín ván, bất bại (5 thắng, 4 hòa). Kết quả này đủ giúp cậu đứng đầu nhờ chỉ số phụ vượt trội, dù có tới chín kỳ thủ cùng đạt 7 điểm.

Danh hiệu tại Bangkok đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Khương Duy. Không chỉ đăng quang ở một giải có quy mô lớn nhất khu vực, kỳ thủ sinh năm 2011 còn hoàn tất chuẩn GM thứ hai, sau khi đã có một chuẩn trước đó. Với Elo đã vượt mốc 2.500 từ trước, Khương Duy hiện chỉ còn thiếu một chuẩn nữa để chính thức trở thành GM.

Đầu Khương Duy trong ván hòa Brandon Jacobson ở vòng 8 Bangkok Mở rộng tại Thái Lan ngày 18/4/2026. Ảnh: Bangkok Open

Tại giải, Khương Duy toàn thắng bốn ván đầu trước các đối thủ có Elo từ 2.000 đến hơn 2.400, trước khi hòa IM Ajay Santhosh Parvathareddy ở vòng 5. Bước ngoặt đến ở vòng 6, khi kỳ thủ Việt Nam đánh bại GM Loek van Wely trong ván đấu ở bàn một. Sau đó, Khương Duy tiếp tục cầm hòa hai tên tuổi lớn khác là GM Nigel Short và Jacobson, trước khi khép lại giải bằng thêm một trận hòa ở vòng cuối.

Hiệu suất thi đấu của Khương Duy đạt 2649, cao hơn đáng kể so với mức yêu cầu 2600 để tính chuẩn GM. Cậu cũng tích lũy thêm 18,8 Elo, củng cố vị trí thứ tư Việt Nam.

Bangkok Mở rộng 2026 diễn ra theo thể thức 9 vòng hệ Thụy Sĩ, quy tụ 241 kỳ thủ, trong đó có 16 GM. Với chức vô địch, Khương Duy nhận phần thưởng 100.000 baht (khoảng hơn 82 triệu đồng trước thuế), mức cao nhất của nhóm Masters.

Xếp sau Khương Duy là Jacobson và GM Surya Shekhar Ganguly, cùng đạt 7 điểm nhưng kém chỉ số phụ. Lão tướng Short đứng thứ tư, còn Van Wely xếp thứ sáu.

Đoàn Việt Nam còn có một đại diện khác trong Top 12 là Phạm Trần Gia Phúc, đạt 6,5 điểm và đứng thứ 12 chung cuộc. Tuy chưa thể giành chuẩn GM cuối cùng, kết quả này vẫn cho thấy sự tiến bộ ổn định của kỳ thủ 17 tuổi.

Bangkok tiếp tục trở thành đất lành với Khương Duy. Trước đó, giải đấu này từng giúp cậu giành chuẩn Kiện tướng Quốc tế (IM) khi mới 11 tuổi.

Xuân Bình