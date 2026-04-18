Kỳ thủ Khương Duy sắp giành thêm chuẩn Đại kiện tướng

Thái LanKỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy dẫn đầu sau bảy vòng giải cờ vua Bangkok Mở rộng, tiến sát chuẩn Đại kiện tướng thứ hai.

Sau 7 vòng đầu tiên, Khương Duy (Elo 2.502) giành 6 điểm từ năm ván thắng, hai hòa. Hiệu suất thi đấu của cậu lên tới 2.697, nổi bật là ván thắng kỳ thủ từng đứng trong Top 10 thế giới Loek van Wely (2.621). Kỳ thủ 15 tuổi gần như chỉ cần thêm nửa điểm từ hai vòng còn lại, sẽ giành chuẩn GM.

Khương Duy đã đảm bảo gặp được ba Đại kiện tướng (GM) tới từ ba quốc gia khác nhau, là Van Wely, Nigel Short và Brandon Jacobson. Đây là một tiêu chí để tính chuẩn GM, bên cạnh việc đạt hiệu suất thi đấu từ 2.600 trở lên.

Đầu Khương Duy trong một ván đấu tại giải cờ vua Bangkok Mở rộng tại Thái Lan tháng 4/2026. Ảnh: BCC Open

Đầu Khương Duy sinh ngày 20/7/2011, là kỳ thủ số bốn Việt Nam sau Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Để trở thành Đại kiện tướng, một kỳ thủ cần ba chuẩn GM và có Elo chạm mốc 2.500. Khương Duy đã đạt một chuẩn, và Elo trên 2.500. Nếu có thêm chuẩn từ Bangkok, cậu sẽ đạt hai chuẩn GM, và chỉ còn cách danh hiệu một chuẩn nữa.

Giải cờ vua Bangkok Mở rộng có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, quy tụ 241 kỳ thủ, trong đó có 16 GM. Việt Nam dự giải với 8 kỳ thủ, trong đó Khương Duy là hạt giống số 11. Ngoài ra, đội còn có Phạm Trần Gia Phúc đang đứng thứ 16 với 5 điểm, hướng tới chuẩn GM cuối cùng. Tuy nhiên, kỳ thủ 17 tuổi sẽ phải thắng hai ván còn lại và gặp những đối thủ có Elo cao.

Vòng áp chót sẽ diễn ra lúc 13h ngày 18/4, còn vòng cuối lúc 9h ngày 19/4.

Bangkok Mở rộng từng giúp Khương Duy trở thành kỳ thủ trẻ nhất của Việt Nam giành chuẩn Kiện tướng Quốc tế (IM), năm 2022. Cậu trở thành IM ở tuổi 13, năm 2024. Mục tiêu của Khương Duy là trở thành GM trong năm nay.

Xuân Bình