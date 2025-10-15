Kỳ thủ 85 tuổi dự giải cờ tướng trung cao tuổi quốc gia

Phú ThọÔng Dương Văn Lạo, sinh năm 1940, là một trong 120 kỳ thủ dự giải Cờ tướng Trung Cao tuổi Quốc gia 2025, tranh cup Traphaco.

Giải diễn ra từ 15/10 đến 17/10 tại Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, do Cục thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Trung ương hội Người Cao tuổi Việt Nam và Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức.

Giải quy tụ 120 kỳ thủ đại diện 10 đơn vị, tỉnh thành, CLB trong nước có phong trào cờ tướng phát triển mạnh như: Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Phường Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, CLB Hồ Gươm hay CLB 358.

Các kỳ thủ tranh 16 bộ huy chương ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ thuộc 4 nhóm tuổi 40 - 50, 51 - 60, 61 - 70, và trên 71. Ban tổ chức sẽ trao 5 giải cho các đoàn có thành tích xuất sắc, đồng thời dành giải vinh danh kỳ lớn tuổi nhất tham dự giải. Đó là ông Dương Văn Lạo, 85 tuổi, từ CLB Việt Trì, Phú Thọ.

Ván đấu giữa hai kỳ thủ trên 71 tuổi tại giải cờ tướng trung cao tuổi quốc gia 2025, ở Phú Thọ sáng 15/10/2025. Ảnh: LĐCTVN

Ở Việt Nam, cờ tướng từ lâu đã trở thành thú vui quen thuộc của người cao tuổi. Trò chơi không chỉ giúp rèn luyện trí nhớ, sự tập trung và khả năng tư duy chiến lược, còn là cách để họ giao lưu, kết bạn và giữ tinh thần minh mẫn. Nhiều công viên, quán nước, hay nhà văn hóa đều vang lên tiếng quân cờ lách cách, âm thanh quen thuộc của những ván cờ chiều muộn. Với nhiều người, cờ tướng là niềm vui sống và sợi dây gắn kết tình thân, tình bạn trong tuổi già.

Phó ban tổ chức, ông Nguyễn Xuân Lập nói rằng giải mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. "Sức khỏe là vốn quý của mỗi người đặc biệt là người cao tuổi. Vì thế tham gia các hoạt động thể thao là cách giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất, từ đó sống vui, khỏe, có ích", ông nói.

Xuân Bình