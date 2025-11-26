Kỳ thủ 19 tuổi lập kỷ lục vô địch World Cup cờ vua

Kỳ thủ 19 tuổi người Uzbekistan, Javokhir Sindarov thắng Vi Dịch (Trung Quốc) ở loạt tie-break chung kết World Cup cờ vua.

Vi Dịch vào chung kết với chuỗi 24 trận bất bại ở World Cup năm nay. Anh hòa Sindarov ở cả hai ván cờ tiêu chuẩn, và ván tie-break đầu tiên hôm nay 26/11. Ván tie-break thứ hai diễn ra kịch tính, khi Vi cầm quân trắng và có lúc chiếm ưu thế nhẹ ở trung cuộc.

Javokhir Sindarov (trái) trong tie-break gặp Vi Dịch ở chung kết World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 26/11/2025. Ảnh: FIDE

Tuy nhiên, kỳ thủ Trung Quốc nhiều lần để đồng hồ còn một giây mới thực hiện nước đi, khiến người xem hồi hộp. Trong hai tình huống như thế, anh đều mắc sai lầm, trong đó có nước dùng xe bắt tốt. Quân tốt "tẩm độc" của Sindarov khiến xe trắng không còn quân bảo vệ. Nhờ đó, kỳ thủ Uzbekistan điều hậu và xe chiếu liên tiếp, bắt được xe trắng.

Sau 60 nước cờ, kỳ thủ 26 tuổi dừng đồng hồ, bắt tay nhận thua. Điều đó đồng nghĩa Sindarov trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử World Cup cờ vua, ở tuổi 19, 11 tháng và 18 ngày. Anh phá sâu kỷ lục cũ của Levon Aronian năm 2005, khi kỳ thủ gốc Armenia đăng quang ở tuổi 23, hai tháng, 10 ngày.

Đây là thất bại đầu tiên của Vi sau chuỗi 27 ván không thua tại giải. Dù vậy, kỳ thủ số một Trung Quốc vẫn có thể ăn mừng khi cùng Sindarov và người đoạt giải ba Andrey Esipenko dự Candidates 2026. Những kỳ thủ đã giành suất Candidates trước đó là Fabiano Caruana, Anish Giri và Matthias Bluebaum. Ngoài ra, Hikaru Nakamura và Rameshbabu Praggnanandhaa cũng gần như chắc chắn giành hai suất còn lại.

Sindarov sinh ngày 8/12/2005, tại Tashkent. Anh từng là kỳ thủ trẻ thứ hai lịch sử trở thành Đại kiện tướng, ở tuổi 12, 10 tháng và 8 ngày, sau Sergey Karjakin (12 năm, 7 tháng). Chức vô địch World Cup giúp Sindarov giành 120.000 USD, Vi nhận 85.000 USD còn Esipenko lĩnh 60.000 USD. Kỳ thủ vào bán kết World Cup nhưng không có suất dự Candidates cũng là một người Uzbekistan, Nodirbek Yakubboev, khi anh chỉ đứng thứ tư và nhận 50.000 USD.

Candidates 2026 sẽ diễn ra từ 28/3 đến 16/4, tại đảo Cyprus. Tám kỳ thủ sẽ đấu vòng tròn hai lượt, tính điểm, chọn ra người thách đấu Vua cờ 19 tuổi Gukesh Dommaraju.

Xuân Bình