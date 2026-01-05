Kỳ thủ 16 tuổi trở thành Kiện tướng Quốc tế

Hà NộiKỳ thủ cờ vua 16 tuổi Đinh Nho Kiệt giành chuẩn Kiện tướng Quốc tế thứ ba tại giải Đại kiện tướng Hà Nội, đủ điều kiện phong danh hiệu này.

Ở vòng 9, cũng là vòng cuối của giải sáng nay 5/1, Nho Kiệt hòa Kiện tướng Quốc tế (IM) Ấn Độ Ravi Teja. Kết quả đó vừa đủ giúp kỳ thủ 16 tuổi đạt 5,5 điểm sau 9 ván. Hiệu suất thi đấu của anh đạt 2.474 hệ số, vượt mức 2.450 cần thiết để giành chuẩn IM.

Đinh Nho Kiệt tại giải cờ vua Đại kiện tướng Quốc tế Hà Nội, ở phường Bạch Mai, tháng 1/2026. Ảnh: Bùi Vinh

Trong 9 ván, Nho Kiệt thắng Đại kiện tướng (GM) Từ Hoàng Thông, IM Lee Jun-hyeok, Laohawirapap Prin, hòa GM John Paul Gomez, Daniel Quizon, IM Wynn Zaw Htun, Ravi, FM Alexander Chernyavsky, chỉ thua một ván trước IM Phạm Trần Gia Phúc. Tổng cộng, Nho Kiệt kiếm 18,4 Elo, nâng Elo tức thời lên 2.344,4.

Đây là chuẩn thứ ba, cũng là chuẩn cuối cùng của Nho Kiệt. Trước đó, kỳ thủ này giành hai chuẩn, lần lượt tại giải Đại kiện tướng Quốc tế Quảng Ninh tháng 5/2024, và giải Singapore Mở rộng tháng 12/2024. Nho Kiệt cũng từng vượt mốc Elo 2.400, khi có Elo cao 2.404 tháng 6/2024.

Trong những kỳ thủ dưới 20 tuổi của Việt Nam hiện tại, Nho Kiệt là người thứ tư được phong IM, sau Đầu Khương Duy, Gia Phúc và Bành Gia Huy. Khương Duy chạm mốc này năm 2024, khi mới 13 tuổi.

Kiện tướng Quốc tế là danh hiệu lớn thứ hai do Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) phong cho các kỳ thủ cả nam lẫn nữ, sau Đại kiện tướng. Trong những kỳ thủ còn hoạt động, có khoảng hơn 1.000 GM và hơn 2.000 IM.

Để trở thành IM, kỳ thủ cần giành ba chuẩn, và có Elo từ 2.400 ở một thời điểm bất kỳ. Chuẩn IM được giành khi kỳ thủ đạt hiệu suất thi đấu 2.450 trở lên trong 9 ván, tại một giải có kỳ thủ tới từ ít nhất ba liên đoàn, và phải có ba IM trở lên.

Đinh Nho Kiệt sinh năm 2010 tại Hà Nội, nằm trong lứa kỳ thủ 2009-2011 được kỳ vọng cao của Việt Nam, bên cạnh Khương Duy, Gia Huy, Gia Phúc và Trần Ngọc Minh Duy. Tuy nhiên, Nho Kiệt hiếm khi thi đấu ở các giải lấy chuẩn, giải mở quốc tế, nếu so với 4 kỳ thủ đồng trang lứa.

Xuân Bình