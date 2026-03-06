Kỳ thi trắc nghiệm cấp phép hành nghề bác sĩ tổ chức thế nào

Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chốt phương án tổ chức kỳ thi sát hạch trên máy tính để cấp phép hành nghề cho 4 nhóm bác sĩ, dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2027.

GS Nguyễn Viết Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, cho hay Hội đồng đã thống nhất thông qua việc tổ chức một kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh vào tháng 12/2027 cho 4 nhóm chức danh bác sĩ gồm đa khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng hàm mặt. Ban tổ chức sẽ bố trí điểm thi tại 6 khu vực địa lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh di chuyển. Giai đoạn đầu, hội đồng tập trung lượng giá lý thuyết thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan (MCQs) bám sát chuẩn năng lực nghề nghiệp.

Bác sĩ tại bệnh viện Quân y 175, quận Gò Vấp thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Hội đồng này cho biết sẽ thiết lập các tiêu chí khắt khe để chọn địa điểm, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và chất lượng. Đồng thời, cho phép thí sinh thi lại nhiều lần nếu trượt, nhưng sẽ áp dụng một giới hạn hợp lý để sàng lọc dứt điểm những người không đủ năng lực chuyên môn.

PGS Lương Mai Anh, Chánh văn phòng Hội đồng, nói thêm đề thi không đơn thuần hỏi lý thuyết học thuật. Cụ thể, nội dung sát hạch tập trung đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực hành lâm sàng, tư duy và năng lực ra quyết định chuyên môn. Để các cơ sở đào tạo và sinh viên chủ động định hướng ôn tập, hội đồng sẽ sớm công bố cấu trúc đề cùng danh mục kiến thức cốt lõi.

Sinh viên y khoa thuộc các chuyên ngành đa khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng hàm mặt sau khi nhận bằng và hoàn thành kỳ thực hành bắt buộc mới đủ điều kiện dự thi. GS Tiến khẳng định ngành y tế luôn đặt an toàn của người bệnh lên vị trí cao nhất. Cơ quan quản lý kiên quyết từ chối cấp phép hành nghề cho những người không đạt mức điểm tối thiểu qua bài kiểm tra này.

Đánh giá về sự thay đổi mang tính bước ngoặt, Cục trưởng Khám chữa bệnh Hà Anh Đức nhận định kỳ thi đóng vai trò công cụ chuẩn hóa chất lượng chứ không tạo rào cản cho nhân viên y tế. Ngành y tế thực hiện lộ trình này theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra đồng bộ. Quy định mới ra đời trong bối cảnh cả nước có 66 trường đại học y khoa cung cấp khoảng 10.000 đến 12.000 bác sĩ mỗi năm. Lâu nay, nhóm nhân sự này chỉ cần hoàn thành thời gian thực tập tại cơ sở y tế rồi nộp hồ sơ xin cấp phép mà không phải trải qua bất kỳ vòng sát hạch tầm cỡ quốc gia nào.

Lê Nga