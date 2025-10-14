Kỳ thi học sinh giỏi Hà Nội có 34 thủ khoa

Hà NộiKỳ thi học sinh giỏi lần đầu chia thành bảng A và B, với số thí sinh đông nhất từ trước đến nay, trong đó 34 em là thủ khoa ở 13 môn thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng 14/10 công bố kết quả thi học sinh giỏi cấp THPT. Kỳ thi năm nay có hơn 4.900 thí sinh, đông nhất cả nước. Trong đó, hơn 2.800 em đạt giải, gồm 142 giải nhất, 596 nhì, 807 ba và 1.290 khuyến khích.

Mỗi môn thi đều có bảng A và B, lần lượt dành cho học sinh không chuyên và chuyên. Số buổi thi và cách tính điểm của hai nhóm cũng khác biệt, như bảng A chỉ thi một buổi, còn hầu hết môn của bảng B thi trong hai buổi.

Bảng A có 14 thủ khoa. THPT Yên Hòa là trường duy nhất có hai đại diện, gồm Nguyễn Vũ Tuấn Minh ở môn Tin học với điểm tuyệt đối và Nguyễn Gia Khánh ở môn Hóa học.

Trường THPT Đa Phúc có thủ khoa môn Toán, là em Lê Tiến Đạt, lớp 12 A1, với 18,7/20 điểm. Hai trường Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Quý Đôn - Hà Đông có đồng thủ khoa môn Lý với 17 điểm.

Những thủ khoa còn lại đến từ các trường Cổ Loa, Phan Đình Phùng, Khương Đình, Cao Bá Quát - Gia Lâm, Thạch Thất...

Ở bảng B, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam áp đảo với 12/20 thủ khoa, ở các môn Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Sinh học, Tin học, Toán, Tiếng Trung và Vật lý. Trong đó, Lê Trọng Khôi là thủ khoa môn Tin với điểm gần tuyệt đối (39,5/40).

Còn lại, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT chuyên Chu Văn An đều có 4 thủ khoa.

Xét theo khối, Nguyễn Diệu Hà, trường THCS Newton, thủ khoa môn Tiếng Anh, là học sinh lớp 10 duy nhất. Còn lại, hầu hết là học sinh lớp 12.

Danh sách 34 thủ khoa thi học sinh giỏi của TP Hà Nội năm học 2025-2026:

Kỳ thi học sinh giỏi cấp THPT của Hà Nội diễn ra cuối tháng 9, quy mô lớn nhất cả nước. Năm nay, lần đầu thành phố tổ chức thi theo hai bảng A và B, nhằm khích lệ và động viên học sinh đến từ các trường THPT không chuyên, cũng như đảm bảo công bằng trong kiểm tra, đánh giá.

Do đó, số thí sinh tăng khoảng 500 so với năm ngoái. Nhóm đạt giải cũng tăng khoảng 200 em. Tuy nhiên, việc chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia sẽ xét với thí sinh bảng B.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội được cử tối đa 20 học sinh mỗi đội tuyển tham dự kỳ thi này, tổng cộng là 260 em ở 13 đội tuyển.

Những học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của Hà Nội dự thi vòng quốc gia, sáng 14/10. Ảnh: Vân Anh

Thanh Hằng