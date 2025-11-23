Kỹ sư nói bị sa thải vì cảnh báo sức mạnh của robot hình người

Một kỹ sư về an toàn robot đã khởi kiện Figure AI, cho rằng ông bị đuổi việc trái phép sau khi cảnh báo về mức độ an toàn của sản phẩm.

Robert Gruendel, cựu lãnh đạo bộ phận an toàn sản phẩm của Figure AI, nộp đơn kiện lên tòa án quận Bắc California của Mỹ ngày 21/11. Luật sư của Gruendel nói ông bị sa thải hồi tháng 9, vài ngày sau khi đề cập với Brett Adcock, CEO Figure AI, và kỹ sư trưởng Kyle Edelberg về sức mạnh của robot do công ty sản xuất.

"Trong một lần gặp trục trặc, robot để lại vết rách sâu 6 mm trên cánh cửa thép", nội dung đơn nêu.

Đơn kiện được đưa ra hai tháng sau khi Figure AI được định giá 39 tỷ USD trong vòng gọi vốn do Parkway Venture Capital dẫn đầu. Giá trị này cao gấp 15 lần so với đầu 2024, khi công ty nhận được nguồn vốn từ nhiều nhà đầu tư, trong đó có Jeff Bezos, Nvidia và Microsoft.

Nguyên mẫu Figure 01 ra mắt hồi năm 2023. Ảnh: Figure AI

Gruendel khuyến cáo lãnh đạo công ty không nên hạ cấp, rút ngắn lộ trình an toàn mà ông trình bày trước hai nhà đầu tư tiềm năng, những người sau đó đổ tiền vào doanh nghiệp. "Thân chủ lo ngại kế hoạch an toàn sản phẩm, đóng góp vào quyết định đầu tư của họ, đã bị loại bỏ khi Figure AI khép lại vòng gọi vốn. Động thái này có thể bị hiểu là lừa đảo", Robert Ottinger, luật sư của Gruendel, cho hay và yêu cầu mở phiên tòa nhằm buộc Figure AI bồi thường tổn thất.

Theo Ottinger, đây có thể là một trong những vụ kiện đầu tiên xoay quanh an toàn của robot hình người và mong chờ quy trình pháp lý sẽ cho thấy rõ mối đe dọa đối với công chúng khi các công ty vội vã đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong khi đó, phát ngôn viên Figure AI nói Gruendel bị sa thải do "kết quả công việc tồi tệ", khẳng định những cáo buộc đưa ra không đúng và sẽ bị phản bác tại phiên tòa.

Figure AI định vị sản phẩm của mình là đối thủ cạnh tranh với Optimus của Tesla, Digit của Agility Robotics và robot hình người của các công ty Trung Quốc như UBTech Robotics, Unitree Robotics. Tuy nhiên, tham vọng của công ty được đánh giá không dễ thực hiện trong bối cảnh thành tựu còn hạn chế. Họ chưa có doanh thu vào năm ngoái, chỉ sản xuất vài chục robot, theo tài liệu do WSJ thu thập.

Điệp Anh (Theo CNBC)