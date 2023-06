Kỹ sư khoa học dữ liệu làm mentor hỗ trợ học viên IT

Anh Phan Đình Phúc, Senior Data Scientist tại DATX Technology Việt Nam quyết định làm cố vấn chuyên môn tại FUNiX thấy đem lại nhiều lợi ích cho học viên.

Với xuất phát điểm là sinh viên kinh tế chuyên ngành công nghệ thông tin, anh Phan Đình Phúc có niềm đam mê với phân tích dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu để đưa ra các phân tích chuyên sâu.

Ra trường, anh làm việc tại một công ty xây dựng chiến lược đầu tư thuật toán. Chính môi trường này đã giúp anh hiểu được lợi thế của việc áp dụng công nghệ trong phân tích dữ liệu và quyết tâm tìm hiểu sâu về ngành IT. "Càng tìm hiểu, mình càng thấy học và làm công nghệ thông tin rất thú vị. Ngành IT đã truyền cảm hứng để mình say mê nghiên cứu, học tập", anh Phúc cho biết.

Mentor Phan Đình Phúc đã gắn bó với FUNiX hơn 2 năm và để lại ấn tượng với nhiều thế hệ học viên. Ảnh: NVCC

Cách đây hơn 2 năm, anh Phúc tình cờ biết tới tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX qua lời giới thiệu của người bạn lớp cao học, đang phụ trách mentor các môn Python, Data tại trường Mây. Nam kỹ sư đánh giá FUNiX có mô hình đào tạo mới mẻ, học viên không chỉ được đào tạo về kiến thức chuyên môn mà còn nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia cố vấn mỗi khi gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, các buổi đánh giá, rèn luyện kỹ năng thực tế 1-1 cũng mang lại hiệu quả khác biệt so với các phương pháp giảng dạy truyền thống. Từ đó, anh quyết định tham gia đội ngũ mentor của FUNiX, bắt đầu hành trình chia sẻ, lan tỏa kiến thức. Sau hơn 2 năm làm việc, anh Phúc nhận định những ấn tượng ban đầu của anh về FUNiX hoàn toàn đúng đắn.

Từ chính trải nghiệm của bản thân, mentor Phan Đình Phúc đánh giá cao mô hình học có chuyên gia cố vấn của FUNiX. "Tại thời điểm mới bước chân vào ngành, mình không nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiều từ các anh chị đi trước, điều đó khiến mình mất khá nhiều thời gian để xác định hướng đi và các kỹ năng cần thiết cho công việc", anh Phúc chia sẻ.

Anh cho rằng mô hình đào tạo của FUNiX chính là cầu nối giữa học viên với mentor, giữa những người mới với các chuyên gia trong ngành IT, giúp các bạn có những điều kiện thuận lợi để học tập và phát triển.

"Niềm vui và hạnh phúc khi trở thành mentor đó là được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm mà mình đã đúc kết trong nhiều năm cho các bạn trẻ", nam kỹ sư khoa học dữ liệu khẳng định.

Hơn 2 năm gắn bó, anh Phúc đã để lại dấu ấn với nhiều thế hệ học viên bằng sự kiên nhẫn và tận tâm trong chia sẻ kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm. Một kỷ niệm mà anh Phúc nhớ mãi là lần đầu tiên hướng dẫn đồ án cuối kỳ cho học viên. Lúc đó, anh khá lo lắng khi nhận trách nhiệm đồng hành cùng học viên, bởi đồ án cuối kỳ có những yêu cầu cao, nhiều bạn không vượt qua được môn học này. Mentor Phúc đã cố gắng hướng dẫn chậm và chi tiết cho học viên từng bước. Đồng thời, học viên cũng rất cố gắng, ghi chú đầy đủ và hoàn thành đúng hạn các mục tiêu mà hai "thầy - trò" đã đề ra.

"Bạn học viên đã bảo vệ thành công ngay trong lần đầu tiên. Thành quả đó thực sự khiến mình cảm thấy vui và rất ấn tượng", anh Phúc nhớ lại.

Để đạt được hiệu quả trong hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho hàng trăm học viên, nam kỹ sư luôn cố gắng thu xếp thời gian một cách khoa học, không để các việc cá nhân ảnh hưởng đến thời gian coaching và hướng dẫn học viên. Luôn kiên nhẫn giải thích và hướng dẫn cho các học viên, luôn cập nhật các kiến thức mới để có thể giải đáp cho học viên một cách nhanh chóng chính là phương châm làm việc của mentor Phúc. Chính sự tâm huyết và cống hiến của anh đã giúp nhiều học viên đẩy nhanh tiến độ học tập và chuyển nghề thành công.

Dành lời khuyên tới các bạn trẻ đang theo đuổi ngành công nghệ thông tin, nam mentor cho rằng IT là một ngành thay đổi liên tục và nhanh chóng, phải luôn cố gắng học hỏi các kiến thức, công nghệ mới mỗi ngày, không giới hạn bản thân, chấp nhận đương đầu với các nhiệm vụ khó trong công việc.

"Đừng chỉ viết code và chạy được cho xong. Hãy dành thời gian quan sát và học hỏi những điểm hay từ đồng nghiệp để tối ưu code và viết code chuẩn theo các phương pháp tốt nhất (best practices)", mentor Phan Đình Phúc nhắn nhủ.

Minh Tiến