Kỹ sư Hà Lan 30 ngày xuyên Việt một mình

Ông Kees Leijen, một kỹ sư hàng không tại Amsterdam, vừa kết thúc hành trình xuyên Việt một mình hôm 9/10.

Đầu năm 2020, Kees Leijen, 60 tuổi, lần đầu đến TP HCM và có nhiều ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam. Vì thế ông có kế hoạch quay lại nơi này lần nữa. Nhưng do Covid-19, ông chỉ có thể du lịch online.

Thời điểm đó, ông tình cờ đọc bài viết về các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội của một travel blogger và thấy rất thích thú. Càng tìm hiểu, ông càng thấy ấn tượng với đất nước và con người Việt Nam. Đó cũng là lúc ông quyết định đi xuyên Việt khi dịch kết thúc.

Kees chụp ảnh cùng người dân Mai Châu.

Ngày 9/9, Kees Leijen lần thứ hai trở lại Việt Nam và chọn TP HCM là điểm dừng chân đầu tiên. Lý do là ông "có cảm giác quen thuộc": "Nơi đây giúp tôi hòa nhập nhanh hơn, tự tin chinh phục các điểm đến khác". Ông cho biết khi đó có đôi chút lo lắng vì gặp khó khăn do rào cản ngôn ngữ, khí hậu, cách di chuyển và sự khác biệt văn hóa. May mắn là ông đã nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ những người bạn Việt Nam. Họ biết về kế hoạch của ông và hỗ trợ cho chuyến đi xuyên Việt lần này.

Từ TP HCM, ông bắt xe xuống Cần Thơ, khám phá vùng châu thổ sông Mekong và hòa mình vào cuộc sống của người dân miền Tây. Trong những ngày ở miền Nam, ông cũng có dịp quay trở lại địa đạo Củ Chi trong một tour tham quan tối.

Kees Leijen di chuyển lên Đà Lạt rồi ra Đà Nẵng, Hội An, Huế. Thời điểm ông ghé thăm các tỉnh miền Trung, thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên ông vẫn cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên và tận hưởng các món ăn ngon tại đây. Ông vừa rời Đà Nẵng một ngày thì bão Noru đổ bộ. Nhìn những hình ảnh về cơn bão trên các phương tiện truyền thông, ông đồng cảm với đồng bào miền Trung đồng thời cũng vui mừng khi biết rằng không có thiệt hại nào về người.

Yêu thích văn hóa, lịch sử và thiên nhiên hoang sơ, nên lần này ông dành nhiều thời gian ở miền Bắc, qua các nơi: Mai Châu, Mộc Châu, Hà Nội, chùa Hương, Ninh Bình, vịnh Hạ Long...

Ông Kees đến Hội An ngay trước khi bão Noru đổ bộ.

Những bất đồng về ngôn ngữ đôi khi cũng làm khó Kees Leijen, đặc biệt ở Mộc Châu, nơi đa phần người dân không thể giao tiếp tiếng Anh. Nhưng sự hiếu khách và nhiệt tình của những người dân giúp ông nhanh chóng thích nghi. "Tôi sẽ nhớ mãi điều này", nam du khách đến từ Hà Lan chia sẻ.

Tại Bắc Ninh, ông gặp một người bạn Việt Nam. Người này từng trao đổi với ông qua mạng trước đó, và giúp Kees lên hành trình cho chuyến xuyên Việt. Gia đình người bạn đã chào đón nhiệt tình, khiến nam du khách Hà Lan bất ngờ, cảm động. Ông được bạn dẫn đi thăm các di tích lịch sử như đền Đô, chùa Phật Tích, nghe dân ca quan họ.

Nhận xét về ẩm thực Việt Nam, Kees nói ngon hơn đồ ăn ở các nước Đông Nam Á khác từng ghé qua. Món ăn ông thích nhất ở Việt Nam là gà luộc chấm với ớt tiêu chanh và trà sữa. "Đó là một thứ đồ uống tuyệt vời", ông nói. Tuy nhiên, sau khi ở đây một tháng, ông đã bắt đầu nhớ các món ăn ở quê nhà.

Khép lại chuyến du lịch xuyên Việt với nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp, Kees Leijen cho biết ông sẽ nhớ mãi mảnh đất hiếu khách và đầy tình người này. Ông hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ lên đường khám phá và chinh phục thế giới.

Kees so chiều cao với cây chuối trong vườn nhà một người bạn ở Bắc Ninh.

Ông Kees Leijen cũng bật mí về kế hoạch trở lại Việt Nam với vai trò hoàn toàn mới là một hướng dẫn viên cho những người bạn U60 đến từ Hà Lan. Đây là cách để ông giới thiệu Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đồng thời, đó cũng là lời cảm ơn dành cho những tình cảm mà ông đã nhận được suốt một tháng qua trên dải đất hình chữ S.

Nguyễn Phượng

Ảnh: NVCC