Kỹ sư Gen Z Việt gọi vốn một triệu USD cho startup AI ở Đức

Công ty Arctis AI, do kỹ sư sinh năm 2000 Nguyễn Đức Trung đồng sáng lập, huy động thành công một triệu USD từ nhiều quỹ đầu tư tại châu Âu.

Nguyễn Đức Trung, đang học và làm việc tại Đức, là đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Arctis AI. Startup này hoàn tất vòng gọi vốn pre-seed hồi cuối tháng 1, do PT1 dẫn dắt, với sự tham gia của Ewor, Superangels cùng nhiều nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ tại châu Âu.

Arctis AI ra đời vào tháng 8/2025 tại Munich (Đức), phát triển các AI Agent tự động hóa thủ tục hành chính và quản lý hợp đồng trong các dự án xây dựng quy mô lớn. Đây là mảng còn nhiều dư địa nhưng lâu nay phụ thuộc vào quy trình làm việc thủ công như email, bảng tính và tài liệu PDF.

Nguyễn Đức Trung, nhà đồng sáng lập startup Arctis AI. Ảnh: NVCC

Theo Trung, trong các dự án hạ tầng kéo dài nhiều năm, hàng trăm hợp đồng có thể ràng buộc lẫn nhau giữa chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu phụ và nhà cung cấp. "Chỉ một thay đổi nhỏ không được cập nhật kịp thời cũng có thể tạo hệ quả dây chuyền, gây thất thoát đáng kể", anh nói.

Từ bài toán đó, Arctis AI xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng đọc, phân tích và theo dõi đồng thời nhiều hợp đồng trong cùng một dự án. Hệ thống tự động phát hiện thay đổi, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ bộ phận pháp lý, quản lý dự án xử lý nhanh hơn. Những việc trước đây vốn mất hàng tuần để rà soát, nay "có thể xử lý trong 10-20 phút".

Theo nhà sáng lập trẻ, điểm khác biệt của Arctis AI so với các dự án khác nằm ở cách thức triển khai. Công ty "tập trung rất sâu" vào ngữ cảnh ngành xây dựng ở châu Âu, có thể "triển khai tính năng mới trong vài ngày dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng". Lợi thế này giúp startup nhỏ phản ứng nhanh hơn so với doanh nghiệp lớn vốn có quy trình phức tạp.

Đội ngũ sáng lập Arctis AI gồm Nguyễn Đức Trung (Việt Nam), Dila Ekrem (Thổ Nhĩ Kỳ) và Leon Stawowiak (Đức). Họ gặp nhau tại Đại học Kỹ thuật Munich (TUM) và đều có nền tảng về công nghệ và AI. Nhóm hiện có 5 nhân sự toàn thời gian, tập trung phát triển sản phẩm và thử nghiệm với khách hàng.

Sau ba tháng hoạt động, startup đã có khách hàng tại Đức, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ - yếu tố giúp thuyết phục nhà đầu tư, trong đó có Alexander Schwörer - chủ sở hữu tập đoàn Peri, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng tại châu Âu.

Công ty cũng nhận sự hậu thuẫn từ EWOR - chương trình tăng tốc khởi nghiệp có tỷ lệ chấp nhận dưới 0,1%. Theo Trung, chương trình hỗ trợ nhóm hoàn thiện sản phẩm, chiến lược tiếp cận thị trường và kết nối với mạng lưới nhà đầu tư quốc tế.

Số vốn mới được Arctis AI dành phần lớn cho phát triển sản phẩm và mở rộng đội ngũ kỹ sư. Startup sẽ tập trung vào thị trường Đức, sau đó mở rộng sang các nước châu Âu khác và khu vực Trung Đông.

Trung (thứ ba từ trái sang) nhận giấy khen thanh niên sinh viên tiêu biểu của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức năm 2025. Ảnh: NVCC

Nguyễn Đức Trung sinh năm 2000 tại Hà Nội và học THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên trước khi sang Đức theo ngành Khoa học máy tính. Những năm đầu tại Munich, anh vừa học vừa làm nhiều công việc khác nhau để trang trải chi phí sinh hoạt, trong đó có thời gian làm shipper giao hàng. Sau đó, anh gia nhập và làm việc tại một số công ty công nghệ.

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp, kỹ sư Gen Z này cho rằng thách thức lớn nhất với người Việt là rào cản ngôn ngữ và văn hóa, nhưng cũng tạo cho anh những động lực riêng.

"Khi ở nước ngoài, tôi luôn muốn chứng minh người Việt không chỉ làm thuê, mà có thể làm ra sản phẩm công nghệ và bán cho thị trường toàn cầu", anh nói. Theo Trung, để phát triển startup công nghệ tại châu Âu, điều người trẻ cần là tinh thần "dám nghĩ lớn và chấp nhận rủi ro" khi có cơ hội.

Trọng Đạt