Ký sinh trùng chui vào má người phụ nữ sau vết muỗi đốt

NgaCác bác sĩ tại bệnh viện thị trấn Lyubertsy đã loại bỏ một con ký sinh trùng dài 12 cm khỏi má của một người phụ nữ sau khi bà bị muỗi đốt.

Nữ bệnh nhân 51 tuổi, đến bệnh viện ở thị trấn Lyubertsy, gần thủ đô Moscow vì gặp tình trạng sưng và ngứa ở vùng má. Qua thăm khám, các bác sĩ cho rằng bệnh nhân có khối u lành tính và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, sau khi gây tê cục bộ và bắt đầu ca mổ, bác sĩ bất ngờ phát hiện phần đầu của ký sinh trùng. Tiến sĩ Serge Grevtsev, Trưởng Khoa Phẫu thuật hàm mặt, cho biết đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như vậy trong 10 năm làm nghề.

Ông giải thích ký sinh trùng phát triển và di chuyển bên trong má gây ra phản ứng viêm nhiễm, ngứa ngáy. Sinh vật này đã chui vào má bệnh nhân sau khi bà bị muỗi nhiễm giun sán cắn. Bộ Y tế Nga cho biết thú cưng cũng có thể mang loại sinh vật này.

Ký sinh trùng dài 12 cm phát triển bên trong má của nữ bệnh nhân. Ảnh: Mosreg

Trước đó, năm 2018, Nga cũng ghi nhận một ca ký sinh trùng do muỗi truyền làm tổ trên mặt nữ bệnh nhân. Trường hợp này được báo cáo trên tờ New England Journal of Medicine.

Bệnh nhân nghĩ rằng đó là vết muỗi đốt. 5 ngày sau, nốt sưng đổi vị trí, "di chuyển" lên trên mắt trái. Qua ngày thứ mười, môi người phụ nữ nổi cục u to đi kèm triệu chứng ngứa ran, nóng rát. Người bệnh sau đó đã phải phẫu thuật gắp bỏ con giun.

Thục Linh (Theo RT)