Kỷ niệm của tiếp viên Vietjet khi đưa công dân về nước

Kể từ chuyến bay "đáng nhớ" của bản thân trong 10 năm làm nghề, Quí Thiên An (tiếp viên Hãng Hàng không Vietjet) đến giờ vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nhớ lại thời điểm tháng 5.

Cô đã cùng đồng nghiệp thực hiện chuyến bay đưa hành khách người Hàn Quốc về nước, đồng thời đón công dân Việt hồi hương phòng tránh dịch. Chuyến đi diễn ra với bối cảnh Hàn Quốc lúc bấy giờ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19.

Thiên An kể, khi sang xứ sở kim chi, cô bắt gặp những gương mặt lo lắng tột độ, thậm chí vừa cười vừa khóc. Bởi trước đó, nhiều người rất mong ngóng tin tức về các chuyến bay hồi hương, cho đến khi cầm tấm vé trên tay mà họ vẫn còn căng thẳng, không tin mình sắp về nhà.

"Tôi hạnh phúc khi chuyến bay hạ cánh an toàn, đưa được đồng bào trở về quê hương. Tôi xem các chuyến đi này là một trách nhiệm xen lẫn vinh dự, dù cận kề nguy cơ lây nhiễm", Thiên An nói và cho biết thêm nếu lại được bay vì đồng bào, cô sẵn sàng lên đường.

Thành viên phi hành đoàn Vietjet trong chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản hồi hương và hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng ngày 30/6. Ảnh: Huyền Minh.

Đặng Quốc Vương đã tham gia 5 chuyến đưa công dân Việt Nam hồi hương từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippines và Malaysia của Vietjet chia sẻ: "Bạn bè hỏi tôi có lo lắng không? Tôi bảo lo lắng sẽ có, nhưng lo sợ thì không. Nếu lo sợ tôi đã không tham gia nhiều chuyến bay 'giải cứu' như vậy".

Dù rất muốn nhưng không có cơ hội đồng hành cùng những chuyến bay đặc biệt này từ những ngày đầu, mãi đến cuối tháng 7, Nguyễn Hồng Hải mới được tham gia chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Đài Bắc về nước.

Hải cho biết rất tự hào vì được các đồng nghiệp bay trước chia sẻ nhiều điều bổ ích, cần thiết để đảm bảo an toàn cho hành khách và bản thân trên suốt hành trình. "Nếu có một chút gọi là lo lắng thì người lo lắng chính là vợ tôi", Hải cười.

Nguyễn Hồng Hải (người đứng hàng đầu) cùng các đồng nghiệp trước chuyến bay sang Đài Bắc đón công dân Việt Nam về nước. Ảnh: Huyền Minh.

Vợ anh - chị Nguyễn Ngọc Ánh, cũng là một tiếp viên của Vietjet chia sẻ rất hiểu ý nghĩa của những chuyến bay mà chồng tham gia. Tuy vậy, khi nhận thông tin anh sẽ bay sang Đài Bắc đón công dân, Ánh có một chút lo lắng, dù biết rằng khả năng lây nhiễm trên tàu bay rất thấp vì hãng đã áp dụng những biện pháp bảo vệ sức khoẻ tiên tiến cho đội ngũ phi công, tiếp viên và hành khách.

Trước khi anh Hải lên đường, chị Ánh chỉ có một tiếng đồng hồ để chuẩn bị đồ đạc, hành lý và động viên chồng. Do anh phải thực hiện quy định cách ly sau chuyến bay, chị Ánh chu đáo lo cho chồng đầy đủ vật dụng cá nhân cần thiết. Chi phí ăn ở trong thời gian cách ly đã được công ty đảm bảo nên cô yên tâm cho sức khỏe của chồng. Trong thời gian chồng cách ly, hàng ngày chị đều điện thoại trò chuyện, hỏi thăm và động viên chồng.

"Hầu như tôi không phải lo điều gì, chỉ tập trung cách ly theo đúng thời gian quy định. Có đồng nghiệp sinh nhật trong thời gian cách ly, công ty quan tâm gửi bánh sinh nhật đến chúc mừng nên mọi người rất vui", Hải kể.

Phi hành đoàn Vietjet và nhân viên mặt đất trao đổi công việc trước một chuyến bay đưa công dân người Việt từ Brunei hồi hương ngày 29/7. Ảnh: Huyền Minh.

Hiện nay, Vietjet vẫn tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về nước. Cả Thiên An, Quốc Vương, Hồng Hải cùng nhiều tiếp viên khác đều khẳng định nếu tiếp tục có lịch bay đưa đồng bào về, họ sẽ sẵn sàng lên đường.

Anh An (TP HCM) - một công dân trên chuyến bay Vietjet từ Malaysia trở về Việt Nam ngày 29/7, hạ cánh tại Cần Thơ cho hay đã chuẩn bị trước cả tháng khi biết tin hành khách được chọn bay hồi hương. Anh tích cực ăn uống để tăng cường sức đề kháng, tập thể dục tại nhà, chuẩn bị đồ bảo hộ, khẩu trang loại tốt nhất, mà vẫn còn cảm thấy thấp thỏm. "Chỉ đến khi về nước, tôi mới thấy thật may mắn và biết ơn phi hành đoàn Vietjet đã đưa tôi cùng nhiều hành khách về nước an toàn", anh An nói.

Lãnh đạo Vietjet cho biết, thời gian qua, hãng đã thực hiện hàng trăm chuyến giúp công dân hồi hương, với hàng triệu hành khách được giải tỏa khỏi những khu vực bị ảnh hưởng của dịch. Toàn bộ phi hành đoàn đều an toàn, không có trường hợp dương tính nào trong suốt đại dịch, nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng chống dịch của WHO, IATA. Chi phí cho những chuyến này rất lớn và hãng phải bay rỗng một chiều nhiều chuyến. Vietjet không xác định doanh thu từ những chuyến bay đặc biệt mà là trách nhiệm của hãng đối với đất nước, đồng bào.

"Doanh thu lớn nhất mà Vietjet có được chính là sự tin yêu của hành khách dành cho hãng. Đó còn là niềm vui của hành khách khi họ trở về quê hương an toàn, mạnh khỏe, hạnh phúc và là hình ảnh Việt Nam nhân ái với đồng bào", vị lãnh đạo chia sẻ.