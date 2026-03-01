Quảng NgãiThủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2026), sáng 1/3.

Lễ kỷ niệm tổ chức tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xóm Cây Gạo, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đại biểu và người dân địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sáng 1/3. Ảnh: Phước Ngọc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã trồng cây hoa gạo, tham quan khu lưu niệm - nơi lưu giữ hơn 1.500 hiện vật về cố Thủ tướng và dâng hương tưởng niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (tên thân mật Anh Tô) là nhà lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, học trò và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh tại xóm Cây Gạo, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cố Thủ tướng từng học Trường Quốc học Huế và Trường Bưởi (nay là THPT Chu Văn An, Hà Nội), sau đó tham gia hoạt động cách mạng dưới sự dìu dắt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan khu trưng bày chiếc bàn và ghế mây Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ngồi. Ảnh: Phạm Linh

Trong thời kỳ hoạt động, ông bị thực dân Pháp kết án 10 năm tù và giam tại Côn Đảo. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, nổi bật là Bộ trưởng Ngoại giao và Thủ tướng trong 32 năm (1955-1987).

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng tập thể lãnh đạo đã điều hành đất nước qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho miền Nam trong kháng chiến đến khôi phục, phát triển đất nước sau thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu trồng cây hoa gạo trong khuôn viên Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: Phạm Linh

Ông được ghi nhận có đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, để lại dấu ấn qua các công trình như Thủy điện Hòa Bình và Nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Trong lĩnh vực ngoại giao, ông nhiều lần làm Trưởng đoàn Việt Nam tại các hội nghị quốc tế.

Cố Thủ tướng cũng được nhắc tới với quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đề cao vai trò văn hóa, trí thức và việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Dịp này, Quảng Ngãi tổ chức thêm các hoạt động như hội thảo khoa học, chương trình văn nghệ, chiếu phim và triển lãm về cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng.

Phạm Linh