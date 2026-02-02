Kỳ nhông đồng loạt rơi khỏi cây giữa giá rét bất thường ở Florida

Giá rét bất thường ở bang Florida, nơi có khí hậu vốn ấm áp, khiến hàng loạt kỳ nhông bị "đông cứng", rơi khỏi cây.

Bang Florida cuối tuần qua ghi nhận nền nhiệt thấp kỷ lục, khi đợt không khí lạnh mới bao trùm miền nam nước Mỹ. Nhiệt độ tại thành phố Orlando xuống -4°C, mức nhiệt tháng 2 thấp nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Thông thường vào thời điểm này trong năm, nhiệt độ ở Orlando dao động từ 12°C vào ban đêm và 23°C vào ban ngày.

Đài WPLG 10 ở Miami đưa tin thành phố sáng 1/2 ghi nhận hiện tượng "mưa kỳ nhông", khi nhiều con bị đông cứng trong giá rét, mất khả năng cử động và đồng loạt rơi khỏi cây.

Kỳ nhông đông cứng, rơi khỏi cây xuống nhà dân ở Miami, bang Florida, ngày 1/2. Ảnh: AP

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những con kỳ nhông nằm bất động trên vỉa hè.

Kỳ nhông sẽ sống lại khi nhiệt độ ấm lên đủ nhanh. Nhưng Jessica Kilgore, lãnh đạo Iguana Solutions, dịch vụ chuyên bắt và xử lý các loài xâm lấn, nói với truyền thông rằng công ty đã thu gom được hàng trăm kg kỳ nhông trong đợt rét lần này, cả những con còn sống lẫn đã chết.

Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida đã ban hành lệnh khẩn cấp cho phép người dân vận chuyển kỳ nhông bị đông cứng đến các cơ sở của ủy ban để cứu chúng khỏi chết rét. Người dân Florida không được phép nuôi, vận chuyển kỳ nhông nếu không được cấp phép.

Các bang còn lại ở miền nam nước Mỹ như Carolina, Georgia, Tennessee, Kentucky ghi nhận tuyết rơi dày, gió mạnh, có nơi tuyết rơi gần 50 cm gây hỗn loạn giao thông. Bắc Carolina trong hai ngày cuối tuần ghi nhận 1.000 vụ tai nạn khiến hai người thiệt mạng, khiến giới chức phải kêu gọi người dân hạn chế ra đường.

Kỳ nhông đông cứng, rơi khỏi cây ở Miami, bang Florida, ngày 1/2. Ảnh: AFP

Tuyến đường cao tốc chạy qua Outer Banks ở Bắc Carolina cũng bị sóng biển tràn qua do gió lớn và thủy triều dâng. Hơn 800 chuyến bay tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas bị hủy vào ngày 1/2.

Đợt giá lạnh bất thường này diễn ra khi nhiều khu vực ở Mỹ vẫn chật vật dọn tuyết sau trận siêu bão mùa đông quét ngang nước này khiến hơn 100 người thiệt mạng cuối tuần trước.

Tính đến ngày 1/2, còn khoảng 158.000 hộ gia đình mất điện, chủ yếu ở miền nam, trong đó các bang Mississippi, Tennessee, Florida và Louisiana bị ảnh hưởng nặng nhất.

Đức Trung (Theo AFP, AP, USA Today)