Kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử Trung Quốc tạo cú hích du lịch

Với 9 ngày nghỉ liên tục, Tết Bính Ngọ 2026 tạo ra cuộc "đại di cư", thay đổi thói quen đi chơi Tết của người dân Trung Quốc.

Năm 2026, Trung Quốc bước vào năm mới Bính Ngọ với một quyết định mang tính bước ngoặt, kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lên 9 ngày liên tục. Khái niệm "Tuần lễ vàng" (Golden Week) được Trung Quốc áp dụng từ năm 1999 nhằm thúc đẩy du lịch nội địa và kích cầu tiêu dùng. Các kỳ nghỉ lớn như Quốc khánh và Tết Nguyên đán thường được ấn định dài đúng 7 ngày thông qua hoán đổi ngày làm việc cuối tuần.

Hơn 25 năm qua, cấu trúc 7 ngày đã trở thành "ngưỡng tâm lý" và tiêu chuẩn vận hành hạ tầng của quốc gia này. Việc nới rộng lên 9 ngày vào năm 2026 phá vỡ giới hạn truyền thống, chuyển đổi từ mô hình nghỉ ngơi thuần túy sang mô hình kích cầu kinh tế chủ động.

Du khách mặc Hán phục chụp ảnh tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, ngày 14/2. Ảnh: CFP

Theo ông Trương Kiến Bình, Phó chủ nhiệm Ủy ban học thuật thuộc Viện nghiên cứu của Bộ Thương mại Trung Quốc, kỳ nghỉ kéo dài là đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất năm, giúp kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo "cú hích khổng lồ" cho ngành du lịch và dịch vụ.

Theo số liệu từ đợt Xuân vận, có khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển liên vùng được thực hiện trong vòng 40 ngày. Khoảng 80% người dân lựa chọn di chuyển bằng đường bộ. Điều này không chỉ giúp các cao tốc luôn nhộn nhịp mà còn trực tiếp đổ nguồn ngoại tệ từ các siêu đô thị về các vùng nông thôn, tỉnh lẻ thông qua chi phí xăng dầu, ăn uống và lưu trú dọc đường.

Các loại hình vận tải khác cũng ghi nhận con số "khủng". Đường sắt phục vụ 540 triệu lượt và hàng không đón khoảng 95 triệu lượt khách. Để hỗ trợ dòng người khổng lồ này, các thành phố lớn đã miễn phí cầu đường cho xe cá nhân và kéo dài giờ hoạt động của các phương tiện công cộng xuyên đêm.

Với 9 ngày nghỉ, người dân Trung Quốc không còn bó buộc ăn Tết tại quê nhà. Mô hình mới mang tên "nghỉ lễ phân đoạn" đã lên ngôi, 3-4 ngày đầu dành cho gia đình, thời gian còn lại dành cho du lịch dài ngày.

Phân khúc khách hàng trên 60 tuổi ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Thay vì chờ con cái về quê, nhiều bậc phụ huynh đã thực hiện những chuyến "Xuân vận ngược", bay đến các thành phố lớn để đoàn viên cùng con cháu. Ngay sau khi lịch nghỉ 9 ngày được công bố, lượt tìm kiếm vé máy bay trên nền tảng du lịch trực tuyến Qunar đã tăng 300% trong 30 phút.

Kỳ nghỉ kéo dài mở ra những thói quen tiêu dùng mới, du khách sẵn sàng chi mạnh tay cho các trải nghiệm mang đậm bản sắc vùng miền thay vì chỉ tham quan đơn thuần.

Sức hút từ sự đối lập giữa những bờ biển ấm áp tại Hải Khẩu, nơi ghi nhận lượng đặt chỗ tăng 120% và các khu nghỉ dưỡng tuyết tại Atlay, Tân Cương với lượng khách kỷ lục tạo nên bức tranh du lịch đa dạng.

Du khách chụp ảnh tại điểm trượt tuyết ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 3/2. Ảnh: CFP

Cơn sốt du lịch gắn với văn hóa cũng bùng nổ khi giới trẻ không ngần ngại chi đậm để hóa thân trong những bộ Hán phục tại Lạc Dương hay trải nghiệm nghệ thuật cài hoa lên tóc (Zanhua) tại Tuyền Châu, tạo ra nguồn thu phụ trợ lớn cho các điểm di sản.

Xu hướng "du lịch ngược" về các thành phố nhỏ để tránh đám đông giúp đáp ứng nhu cầu nhóm du khách muốn nghỉ ngơi, đưa nguồn chi tiêu từ các đô thị lớn đổ về hệ thống dịch vụ và kinh tế địa phương.

Để đảm bảo sức mua không hạ nhiệt, các địa phương đã tung ra hơn 2 tỷ nhân dân tệ (7.500 tỷ đồng) voucher giảm giá du lịch, ẩm thực. Chương trình "đổi cũ lấy mới" hàng điện tử với ngân sách 62,5 tỷ nhân dân tệ từ trái phiếu Chính phủ đã kích hoạt làn sóng mua sắm mạnh mẽ ngay đầu năm.

Không chỉ nội địa, du lịch quốc tế cũng chứng kiến sự bùng nổ với lượng khách đặt vé đến Trung Quốc tăng gấp 4 lần nhờ chính sách miễn thị thực thông thoáng. Ở chiều ngược lại, du khách Trung Quốc ưu tiên chọn các điểm đến "thân thiện" tại Đông Nam Á, Trung Đông và Nga.

Chuyên gia kinh tế nhận định nếu duy trì được đà tăng trưởng, năm 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt đưa tiêu dùng nội địa trở thành động cơ bền vững nhất cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, giúp Trung Quốc vượt qua các rào cản tăng trưởng dài hạn.

Mai Phương (Theo CGTN)