Kỳ nghỉ hè cho cả gia đình tại Premier Village Ha Long Bay

Quảng NinhSở hữu nhiều tiện ích cao cấp, nằm kề bên vịnh Hạ Long, Premier Village Ha Long Bay Resort mang đến nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng cho gia đình trong mùa hè này.

Premier Village Ha Long Bay Resort – nơi được World Travel Awards vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu châu Á" là lựa chọn nghỉ dưỡng mà nhiều gia đình tìm đến mỗi dịp nghỉ hè. Khu nghỉ dưỡng nằm ở Bãi Cháy (Quảng Ninh), cách Hà Nội khoảng hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển trên cao tốc.

Resort có hai mặt tiền với một mặt trải dài sát biển, có thể phóng tầm mắt nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long. Khu du lịch này nằm ở vị trí kết nối với nhiều tiện ích - dịch vụ du lịch tại Hạ Long như Sun World Ha Long, cáp treo lên đồi Ba Đèo, thăm khu, vườn Nhật, không gian văn hóa nghệ thuật kiếm Nhật Bản mới khai trương.

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Ha Long Bay Resort. Ảnh: Sun Group

Từ Premier Village Ha Long Bay Resort, du khách có thể dạo đường bao biển hay phố đi bộ, tới bãi tắm Bãi Cháy, ra cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong ít phút. Còn nếu muốn một trải nghiệm suối khoáng nóng phong cách Nhật Bản có thể tìm đến Yoko Onsen Quang Hanh chỉ cách chưa đầy 25 phút đi xe.

Bên trong Premier Village Ha Long Bay Resort được xây dựng theo phong cách nhiệt đới, gần gũi với thiên nhiên. Các căn biệt thự bao quanh 86 villa trong không gian tràn ngập cây xanh và gió biển được thiết kế sang trọng và hòa hợp với thiên nhiên nhưng vẫn biệt lập và riêng tư. Mỗi villa đều có một khu vườn riêng trong khuôn viên.

Không gian xanh mát từ các khu vườn bao quanh villa trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Sun Group

Biệt thự Garden view dành cho những gia đình ưa thích các khu vườn nhiệt đới tươi xanh còn Lakeside view villa mang đến cho du khách tầm nhìn ra hồ tĩnh lặng và vườn cỏ xanh mát. Các biệt thự Premier Villa với bể bơi riêng có sức chứa tối đa tới 20 người lớn và trẻ em, bồn tắm jacuzzi năm giữa vườn xanh.

Ngoài không gian xanh phù hợp cho nghỉ dưỡng, Premier Village Ha Long Bay Resort còn được trang bị loạt tiện ích cao cấp, đáp ứng nhu cầu của tất cả các thành viên trong gia đình.

Không gian bên trong villa Premier Village Ha Long Bay Resort. Ảnh: Sun Group

Tại đây, du khách có thể thuê đầu bếp để tổ chức tiệc ngay tại biệt thự. Đội ngũ housekeeping dọn dẹp phòng hàng ngày. Quần áo cả nhà đi bơi, đi chơi về đã có máy giặt ngay tại villa hoặc dịch vụ giặt là nếu cần.

Premier Village Ha Long Bay Resort còn cung cấp nhiều dịch vụ như Plumeria Spa, phòng gym hiện đại, khu vui chơi trẻ em Kid’s club. Nếu cả nhà muốn cùng trải nghiệm, có thể mượn xe đạp dạo quanh khu nghỉ.

Bể bơi tại Premier Village Ha Long Bay Resort. Ảnh: Sun Group

Nghỉ dưỡng tại đây mùa hè, du khách còn có thể sử dụng hai bể bơi với tầm nhìn 360 độ thẳng ra vịnh Hạ Long. Cảm giác thoải mái sau khi ngâm mình trong làn nước mát lạnh giữa mùa hè còn trở nên sảng khoái hơn khi nhâm nhi những ly đồ uống tại Lazy Bar.

Khám phá ẩm thực là một trong những nét hấp dẫn nhất trong hành trình nghỉ dưỡng của các gia đình tại Premier Village Ha Long Bay Resort. Các nhà hàng ở đây phục vụ đa dạng các món ăn với sự sáng tạo của các đầu bếp. Nhà hàng Corallo mang tới những bữa tiệc riêng tư sang trọng. The Market nằm ngay giữa trung tâm với sức chứa 365 chỗ, thu hút thực khách bởi sự đa dạng trong các món ăn, từ ẩm thực quốc tế đến 3 miền Việt Nam, nổi bật là món miến om cua hay các bữa buffet với 60 món vào thứ 7 hàng tuần.

Trong mùa hè này, Premier Village mang tới các món giải nhiệt với combo bể bơi bọt - bia thủ công và hàu lạnh. Mỗi chiều, du khách có thể thư giãn bên bể bơi thưởng thức hàu sạch với 20 loại sốt cùng những ly bia iberio thủ công.

Để thu hút du khách, Premier Village Ha Long Bay Resort tung ra nhiều chương trình ưu đãi. Gói "Summer All In One" có giá từ 1,66 triệu đồng một khách, với các quyền lợi như tặng một bữa sáng và một bữa ăn chính (trưa hoặc tối), tặng vé trải nghiệm tắm onsen chuẩn Nhật tại Yoko Onsen Quang Hanh, giảm 20% giá cáp treo Nữ hoàng tại Sun World Ha Long. Với gói này, du khách còn được miễn phí tham quan Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Bảo Hải Linh Thông Tự.

Bên cạnh đó là các chương trình staycation. Từ nay đến 31/8, khu nghỉ dưỡng đang áp dụng gói quyền lợi Staycation chỉ từ 1,6 triệu một người một đêm tại Villa cho 4 người. Gói Staycation - Summer Saturday dành riêng cho các thứ 7 hàng tuần từ 1/7 - 31/8 với quyền lợi bao gồm phòng nghỉ đã có bữa sáng mỗi ngày, buffet tối tại nhà hàng The Market với hơn 60 món đầy sáng tạo từ đầu bếp và điểm nhấn là các món từ cá Song Vịnh.

Yên Chi