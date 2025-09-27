Kỳ nghỉ chạm vào biển mây ở nóc nhà Bảo Lộc

Ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, núi Đại Bình là nơi săn mây nổi tiếng thuộc khu vực cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng. Địa hình nơi đây gồm nhiều thung lũng xen kẽ sườn núi dốc. Quanh núi còn hoang sơ, dịch vụ lưu trú chủ yếu là homestay và nhà nghỉ nhỏ, chưa có nhiều cơ sở tiện nghi. Khu vực này nằm trên cao, sóng điện thoại và Internet chập chờn, phù hợp với du khách muốn ngắt kết nối hoàn toàn với nhịp sống thành thị ồn ào.
Ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, núi Đại Bình là nơi săn mây nổi tiếng thuộc khu vực cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng. Địa hình nơi đây gồm nhiều thung lũng xen kẽ sườn núi dốc. Quanh núi còn hoang sơ, dịch vụ lưu trú chủ yếu là homestay và nhà nghỉ nhỏ, chưa có nhiều cơ sở tiện nghi. Khu vực này nằm trên cao, sóng điện thoại và Internet chập chờn, phù hợp với du khách muốn ngắt kết nối hoàn toàn với nhịp sống thành thị ồn ào.
Mùa săn mây đẹp nhất là khoảng cuối tháng 9 đến hết tháng 12. Trên núi Đại Bình, du khách có thể tận hưởng biển mây vào sáng sớm, 5-6h. Lúc này, biển mây dày đặc phủ kín triền đồi, thậm chí sà vào tận những căn phòng nghỉ nằm trên cao. Bầu trời chuyển màu liên tục lúc hồng, lúc ngả vàng, cho đến khi Mặt Trời mọc.
Mùa săn mây đẹp nhất là khoảng cuối tháng 9 đến hết tháng 12. Trên núi Đại Bình, du khách có thể tận hưởng biển mây vào sáng sớm, 5-6h. Lúc này, biển mây dày đặc phủ kín triền đồi, thậm chí sà vào tận những căn phòng nghỉ nằm trên cao. Bầu trời chuyển màu liên tục lúc hồng, lúc ngả vàng, cho đến khi Mặt Trời mọc.
Biển mây trên núi Đại Bình trước lúc bình minh.
Chị Hà Thái, sống tại TP HCM, cùng nhóm bạn dành hai ngày nghỉ dưỡng kết hợp săn mây. Cả nhóm chọn nghỉ dưỡng tại một khu vực biệt lập, nằm ở độ cao 1.000 m, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 15 km. Nơi nghỉ dưỡng được bao quanh là rừng cà phê, vườn trà, sầu riêng, tựa lưng vào núi Đại Bình và hướng ra thung lũng Lộc Thành.
"Không cần di chuyển xa hàng chục km để săn mây như khi đi Đà Lạt, chuyến đi này này cho tôi trải nghiệm săn mây ngay tại phòng", chị Thái nói.
Chị Hà Thái, sống tại TP HCM, cùng nhóm bạn dành hai ngày nghỉ dưỡng kết hợp săn mây. Cả nhóm chọn nghỉ dưỡng tại một khu vực biệt lập, nằm ở độ cao 1.000 m, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 15 km. Nơi nghỉ dưỡng được bao quanh là rừng cà phê, vườn trà, sầu riêng, tựa lưng vào núi Đại Bình và hướng ra thung lũng Lộc Thành.
"Không cần di chuyển xa hàng chục km để săn mây như khi đi Đà Lạt, chuyến đi này này cho tôi trải nghiệm săn mây ngay tại phòng", chị Thái nói.
Ngoài săn mây sáng sớm, khoảnh khắc chạng vạng tối là thời điểm đẹp để tận hưởng thiên nhiên, cảnh đẹp trên núi. Trong điều kiện thời tiết không mưa có thể quan sát hiện tượng "blue hour" (giờ xanh) - thuật ngữ trong nhiếp ảnh dùng để chỉ khoảng thời gian ngắn ngay sau hoàng hôn hoặc trước bình minh, khi bầu trời mang sắc xanh lam.
"Sương và khói chiều bao phủ thung lũng là lúc bắt đầu bữa tối ngoài trời, ngắm cảnh rừng núi trong thời tiết se lạnh", chị Thái nói.
Ngoài săn mây sáng sớm, khoảnh khắc chạng vạng tối là thời điểm đẹp để tận hưởng thiên nhiên, cảnh đẹp trên núi. Trong điều kiện thời tiết không mưa có thể quan sát hiện tượng "blue hour" (giờ xanh) - thuật ngữ trong nhiếp ảnh dùng để chỉ khoảng thời gian ngắn ngay sau hoàng hôn hoặc trước bình minh, khi bầu trời mang sắc xanh lam.
"Sương và khói chiều bao phủ thung lũng là lúc bắt đầu bữa tối ngoài trời, ngắm cảnh rừng núi trong thời tiết se lạnh", chị Thái nói.
Hai ngày là vừa đủ để tái tạo năng lượng với những hoạt động giúp thả lỏng tinh thần như săn mây, đi bộ, thiền bên không gian núi rừng cao nguyên.
"Du lịch không phải lúc nào cũng phải đi nhiều nơi, đôi khi chỉ cần ở yên, hít thở không khí trong lành và cảm nhận thiên nhiên là đủ", chị Thái chia sẻ.
Hai ngày là vừa đủ để tái tạo năng lượng với những hoạt động giúp thả lỏng tinh thần như săn mây, đi bộ, thiền bên không gian núi rừng cao nguyên.
"Du lịch không phải lúc nào cũng phải đi nhiều nơi, đôi khi chỉ cần ở yên, hít thở không khí trong lành và cảm nhận thiên nhiên là đủ", chị Thái chia sẻ.
Con đường đi bộ dọc triền núi Đại Bình dẫn lên địa điểm ngắm toàn cảnh thung lũng.
Bích Phương