Kỳ nghỉ chạm vào biển mây ở nóc nhà Bảo Lộc

Chị Hà Thái, sống tại TP HCM, cùng nhóm bạn dành hai ngày nghỉ dưỡng kết hợp săn mây. Cả nhóm chọn nghỉ dưỡng tại một khu vực biệt lập, nằm ở độ cao 1.000 m, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 15 km. Nơi nghỉ dưỡng được bao quanh là rừng cà phê, vườn trà, sầu riêng, tựa lưng vào núi Đại Bình và hướng ra thung lũng Lộc Thành.

"Không cần di chuyển xa hàng chục km để săn mây như khi đi Đà Lạt, chuyến đi này này cho tôi trải nghiệm săn mây ngay tại phòng", chị Thái nói.