NgaGiáo viên của một trung tâm đào tạo, sát hạch lái môtô ở Moskva thể hiện kỹ năng khó với xe phân khối lớn.

Kỹ năng lái môtô vượt chướng ngại vật Video: MT Motosport

Nam giáo viên thể hiện kỹ năng chạy xe qua những sa hình nhỏ với cọc hình nón xếp zig zag, hoặc theo đường tròn. Trong cả ba bài biểu diễn, bánh xe không chạm chướng ngại vật.

Người thực hiện là một trong số các giáo viên của trung tâm đào tạo và sát hạch lái môtô MT Motosport ở Moskva, được đánh giá là một trong những trường dạy lái môtô của thủ đô nước Nga. Trường cung cấp nhiều cấp độ đào tạo khác nhau, dành cho người mới bắt đầu cho đến những người đã có kinh nghiệm. Các khóa học đa dạng, từ 16 tuổi, hay điều khiển xe tốc độ cao, kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Một học viên nữ tham gia một khóa học điều khiển môtô. Ảnh: MT Motosport

Chi phí của các khóa học tùy mức độ, như khóa học thử chỉ từ 4.000 ruble (48 USD), bằng lái hạng A từ 51.000 ruble (610 USD), điều khiển xe phong cách Gymkhana từ 26.000 ruble, và cao nhất là điều khiển môtô Harley-Davidson từ 83.000 ruble (khoảng 1.000 USD).

Giáo viên của trường có tuổi đời 30-40, gồm cả nam và nữ. Các mẫu xe phân khối lớn được sử dụng gồm KTM Duke 200, BMW G310R, Kawasaki Z400, Honda NC700S, Yamaha Tenere 700, Zontes ZT 125, và Harley-Davidson Sportster 883.

Mỹ Anh