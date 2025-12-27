Kỷ lục tính toán 314.000 tỷ chữ số của số Pi

Được vận hành trên máy chủ Dell PowerEdge R7725 duy nhất, website đánh giá StorageReview ghi nhận kỷ lục tính toán số Pi khi đạt 314.000 tỷ chữ số.

Dell PowerEdge R7725 sử dụng hai CPU AMD EPYC với 192 nhân mỗi chip, 40 ổ SSD Micron 6550 Ion cho tổng dung lượng 61,44 TB. Việc thử nghiệm diễn ra vào tháng 7 trước khi công bố giữa tuần này. Việc tính toán được thực hiện bởi StorageReview - website chuyên đánh giá, phân tích sâu các sản phẩm và công nghệ lưu trữ dữ liệu, từ SSD, HDD, ổ cứng mạng (NAS) đến hệ thống lưu trữ doanh nghiệp phức tạp, giúp người dùng lựa chọn giải pháp lưu trữ phù hợp.

Một ổ SSD 6550 Ion của Micron được dùng trong thử nghiệm tìm số Pi. Ảnh: StorageReview

Hệ thống sử dụng Y-Cruncher, một chương trình máy tính mạnh mẽ, đa luồng, chuyên dùng để tính toán số Pi và các hằng số toán học khác đến hàng nghìn tỷ chữ số, đồng thời hoạt động như một công cụ đo lường hiệu năng hoặc kiểm tra độ ổn định cho CPU. Trong bài kiểm tra, 34 ổ được dành cho Y-Cruncher nhằm cung cấp không gian thực hiện phép tính 314.000 tỷ chữ số, trong khi 6 ổ còn lại dùng để lưu trữ các chữ số. Tốc độ đọc và ghi được ghi nhận đạt 280 GB/giây khi tất cả 40 khay sử dụng đồng thời.

Để tản nhiệt, nhóm nghiên cứu dùng tấm tản nhiệt nước CoolIT SP5 và bộ tản nhiệt nước CoolIT AHx10 Liquid-to-Air CDU. Sự kết hợp này giúp CPU duy trì tốc độ xung nhịp cao hơn, quạt của thùng máy chỉ hoạt động ở mức khoảng 30% và mức tiêu thụ điện năng trung bình của hệ thống ở mức khoảng 1.600 W.

Số Pi (ký hiệu π) là hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Số Pi không có giá trị chính xác, thường lấy ở dạng xấp xỉ 3,14 để tiện tính toán. Để so sánh, nếu gõ số Pi mới lên giấy theo hàng liên tục và sử dụng font cỡ 10, con số sẽ dài khoảng 3,7 tỷ km, có thể kéo dài từ Trái Đất tới khoảng giữa Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.

Tìm ra số Pi dài hơn trở thành thách thức đối với các nhà toán học và khoa học, đòi hỏi công suất tính toán rất mạnh. Theo Tom's Hardware, việc tìm ra dãy chữ số phía sau dấu phẩy của Pi không có tác động thực sự với toán học bởi những phép tính hiếm khi đòi hỏi nhiều hơn vài chục chữ số. Thay vào đó, tính toán con số tới giá trị chính xác nhất từ lâu được sử dụng như một tiêu chuẩn để kiểm tra chương trình máy tính mới và hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Cuộc đua tìm độ dài số Pi được đẩy mạnh những năm gần đây, với hàng loạt kỷ lục liên tiếp bị phá vỡ. Sau kỷ lục 105.000 tỷ chữ số của số Pi do công ty lưu trữ máy tính của Mỹ Solidigm thiết lập đầu năm ngoái, StorageReview lập tức vươn lên với 202.000 tỷ chữ số. Năm nay, Linus Media Group và Kioxia công bố mức 300.000 tỷ chữ số trước khi StorageReview đòi lại ngôi vị quán quân.

"Với tốc độ này, việc tìm ra chữ số cuối cùng của số Pi chỉ còn vài năm nữa", Tom's Hardware bình luận.

Bảo Lâm (theo StorageReview, Tom's Hardware)