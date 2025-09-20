Kỷ lục sống hơn 6 tháng sau ghép thận lợn biến đổi gene

Người đàn ông 67 tuổi ở Mỹ đã sống hơn 6 tháng sau cấy ghép thận lợn biến đổi gene, phá kỷ lục thế giới.

Trường hợp này ghi dấu mốc y học đột phá, đánh dấu thời gian dài nhất một cơ quan nội tạng từ lợn tồn tại trong cơ thể người sống. Ca phẫu thuật được xem là bước ngoặt trong lĩnh vực cấy ghép dị chủng - quá trình chuyển nội tạng từ động vật sang người - mang lại hy vọng mới cho những bệnh nhân suy tạng.

Bệnh nhân là Tim Andrews, mắc bệnh thận giai đoạn cuối, phải chạy thận hơn hai năm trước khi trải qua ca phẫu thuật vào tháng 1.

Kể từ khi ghép quả thận lợn do công ty công nghệ sinh học eGenesis (Cambridge, Massachusetts) cung cấp, ông Tim không còn phải phụ thuộc vào chạy thận.

Andrews là một trong ba bệnh nhân ghép thận lợn biến đổi gene vì lý do nhân đạo.

Tim Andrews rời bệnh viện vào tháng 1 sau khi được ghép thận lợn biến đổi gene. Ảnh: Kate Flock/Bệnh viện Đa khoa Massachusetts

Theo bác sĩ phẫu thuật Wayne Hawthorne từ Đại học Sydney, Australia, việc Tim đạt mốc sống 6 tháng là "một kỳ tích đáng kinh ngạc". Ông nhấn mạnh rằng 6 tháng đầu sau ghép là giai đoạn "rủi ro cao nhất" do các biến chứng tiềm tàng như thiếu máu hoặc thải ghép, khi hệ miễn dịch tấn công cơ quan mới.

"Mốc 6 tháng cho thấy mọi thứ diễn ra rất tốt", ông Hawthorne nhận định, đồng thời cho rằng nếu quả thận hoạt động ổn định đến 12 tháng sẽ là "kết quả lâu dài tuyệt vời".

Trước đó, kỷ lục sống sót dài nhất sau ghép nội tạng lợn thuộc về bà Towana Looney, 53 tuổi, người có quả thận lợn hoạt động trong cơ thể suốt 4 tháng 9 ngày. Tuy nhiên, thận lợn đã bị loại bỏ đầu năm nay vì hệ thống miễn dịch của bà bắt đầu thải ghép nó.

Mỹ Ý (Theo Nature)