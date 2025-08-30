VĐV 40 tuổi người Croatia, Vitomir Maricic trở thành biểu tượng mới của môn thể thao mạo hiểm apnea (lặn tự do), với triết lý sống chậm rãi tận hưởng từng phút giây.

Kỷ lục được thực hiện ngày 14/6 tại khách sạn Bristol ở Opatija (Croatia), trong một bể bơi di động đặt ngay tại sảnh tiệc. Mới đây, nó chính thức được tổ chức Guinness xác nhận.

Trước sự chứng kiến của 5 giám sát viên, Maricic thả mình nổi bằng vài ống phao trẻ em và giữ hơi gần nửa giờ đồng hồ. Sau khi trồi lên, anh liên tục hít thở sâu, giữa những tràng pháo tay chúc mừng của những người chứng kiến.

Người đàn ông lập kỷ lục nín thở hơn 29 phút dưới nước Vitomir Maricic lập kỷ lục nín thở 29 phút 3 giây dưới nước.

Để chuẩn bị cho việc phá kỷ lục, Maricic mất khoảng 9 tháng tập luyện, tập trung vào sức bền và sự thư giãn tinh thần. Trước khi lặn, anh hít thở oxy tinh khiết trong 10 phút để bão hòa máu và phổi. "Nhiều người nghĩ não sẽ thiếu oxy, nhưng sự thật là ngất xỉu chính là cơ chế bảo vệ bộ não. Chúng tôi luôn được theo dõi y tế để đảm bảo an toàn", anh giải thích.

Trong quá trình nín thở, nhịp tim của Maricic giảm mạnh, có lúc chỉ còn 30 nhịp/phút, nhưng khi cần có thể tăng vọt lên 170. "Cái khó là kiểm soát tâm trí. Bạn không thể tập luyện ở mức ngưỡng kỷ lục mỗi ngày, mà chỉ chuẩn bị để vượt qua nó vào đúng thời điểm", Maricic cho biết.

Dù vừa phá kỷ lục Guinness, VĐV người Croatia chưa dừng lại. Anh đang theo đuổi kỷ lục về độ sâu trong lặn tự do với chân vịt. "Tôi từng xuống tới 125 m. Mục tiêu gần nhất là 136 m, và có thể sang năm sẽ hướng đến 160 m", anh khẳng định.

Khi được hỏi có sợ hãi không, người đàn ông 40 tuổi trả lời chân thành: "Tất nhiên tôi có nỗi sợ như mọi người, chẳng hạn sợ không có đủ sức khỏe. Nhưng tôi không sợ việc ở dưới nước 29 phút. Điều làm tôi lo lắng hơn là không đủ thời gian để làm tất cả những điều mình muốn trong đời".

Vitomir Maricic sau khi lập kỷ lục nín thở 29 phút 3 giây dưới nước. Ảnh chụp màn hình

Maricic sinh ra tại Rijeka và lớn lên trong bối cảnh đầy biến động của chiến tranh Nam Tư. Tuổi thơ anh gắn với những hòn đảo Kvarner bên mẹ, trước khi chứng kiến đất nước chia cắt. "Đó là giai đoạn khó khăn, nhưng cũng dạy tôi biết quý trọng từng khoảnh khắc", anh kể.

Niềm đam mê biển cả đến từ rất sớm, khoảng 4 tuổi, song thời điểm ấy ở Croatia chưa có câu lạc bộ lặn tự do. Maricic chơi nhiều môn thể thao khác, từ bóng ném đến leo núi, chèo thuyền. Chỉ đến khi học đại học, gặp một người bạn đang tập luyện cho một kỷ lục, anh mới tiếp xúc nghiêm túc với apnea.

Một bước ngoặt khác đến trong chuyến đi vòng quanh thế giới, khi làm việc ở một gánh xiếc tại New Zealand, Maricic bị đứt gân tay do chấn thương. Tai nạn khiến anh phải từ bỏ nhiều môn thể thao khác và chuyên tâm cho lặn tự do.

Theo Maricic, lặn tự do không phải trò chơi với cái chết, mà là môn thể thao có tính an toàn cao khi tuân thủ chặt chẽ các quy trình. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt cũng mang lại nhiều bài học. "Apnea dạy tôi sự tự chủ, thư giãn, tinh thần dám mơ ước và trách nhiệm. Quan trọng nhất là bạn phải dám bước đầu tiên, mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng hơn", anh nói.

Vitomir Maricic lặn tự do Vitomir Maricic trong buổi lặn tự do.

Ngoài thể thao, Maricic có nền tảng học vấn rộng: tốt nghiệp tin học tại Đại học Rijeka, kinesi học (một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về chuyển động của cơ thể con người) tại Đại học Zagreb, là chuyên gia phục hồi chức năng phổi, thậm chí từng làm báo tự do. Anh cũng nổi tiếng với những thử thách khác thường, như leo núi cao 6.000 m trong bộ vest, squat với tạ 240 kg dưới đáy bể bơi hay đi thăng bằng trên dây như nghệ sĩ xiếc.

Bên cạnh thể thao, Maricic còn dành tâm huyết cho hoạt động bảo vệ đại dương. Anh lo ngại nạn đánh bắt trái phép và rác thải nhựa đang hủy hoại hệ sinh thái biển. "Nếu nhân loại tiếp tục bỏ mặc, chúng ta sẽ phải trả giá", kỷ lục gia người Croatia nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Marca)