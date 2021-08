Hàn QuốcSử dụng kết hợp nhiều công nghệ, các nhà nghiên cứu truyền thành công tín hiệu 6G giữa hai tòa nhà cách nhau 100 m, phá vỡ kỷ lục trước đó.

Hai tòa nhà LG dùng để truyền tín hiệu 6G. Ảnh: LG

Trong khi mạng 5G đang trở nên ngày càng phổ biến, các nhà khoa học đã bắt tay vào chuẩn bị cho công nghệ liên lạc thế hệ tiếp theo. Nhóm nghiên cứu ở công ty LG và tổ chức Fraunhofer Society lập kỷ lục mới về khoảng cách truyền mạng 6G.

Khi mạng 6G được triển khai trên khắp thế giới, lợi thế chính so với mạng 5G là tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và độ trễ thấp hơn. Theo kỳ vọng, tốc độ dữ liệu của mạng 6G nhanh gấp 50 lần so với 5G, trong khi độ trễ giảm khoảng 10%. Những lợi thế trên là kết quả từ sử dụng băng tần rộng hơn do mạng 6G sử dụng các băng tần siêu cao trên 100 GHz.

Các kỹ sư ở LG và Fraunhofer Society truyền thành công tín hiệu 6G giữa hai tòa nhà cách nhau hơn 100 m, tạo ra kỷ lục mới về khoảng cách, vượt xa kỷ lục trước đó là 15 m do Samsung thiết lập cách đây vài tháng.

Một trong những trở ngại chính đối với mạng 6G là phạm vi truyền tín hiệu ngắn. Để khắc phục điều đó, nhóm nghiên cứu thử nghiệm một số hệ thống để tăng cường tín hiệu. Họ dùng bộ khuếch đại cho phép truyền tín hiệu ổn định ở tần số 155 - 175 GHz với mức năng lượng 15 dBm. Công nghệ beamforming (công nghệ sóng radio giúp hướng sóng vào một mục tiêu cụ thể thay vì lan tỏa trong cả một khu vực) hướng tín hiệu tới đầu thu, đồng thời ăng ten độ lợi cao kết hợp đầu ra của vài bộ khuếch đại và truyền tới ăng ten chuyên dụng.

"Thành công của thử nghiệm này chứng tỏ chúng ta đang tiến gần tới ứng dụng thành công phổ liên lạc vô tuyến terahertz trong kỷ nguyên 6G sắp tới", tiến sĩ I.P. Park, chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ của LG Electronics, chia sẻ.

Công nghệ 6G sẽ được thương mại hóa sớm nhất vào khoảng năm 2029. Tuy nhiên, trong thời gian đó, các nhà nghiên cứu vẫn cần tiến hành thêm nhiều thử nghiệm.

An Khang (Theo New Atlas)