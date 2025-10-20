Kỷ lục Guinness từ bánh mì giúp thanh thiếu niên khó khăn

TP HCM600 ổ bánh mì sẽ được xếp thành số 25 khổng lồ để xác lập kỷ lục Guinness, trong sự kiện gây quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên hoàn cảnh khó khăn, ngày 25/10.

Sự kiện do Đại học RMIT Việt Nam và doanh nghiệp xã hội KOTO tổ chức với sự đồng hành của Quỹ Hy vọng - báo VnExpress. Hoạt động là dịp gây quỹ cho Trường học Ước mơ (Dream School) của KOTO và tôn vinh văn hóa Việt qua món bánh mì.

Các thanh thiếu niên được lo chỗ ăn ở, học nghề miễn phí và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Ảnh: KOTO

Theo ban tổ chức, 600 ổ bánh mì sẽ được xếp thành số 25 khổng lồ dưới sự chứng kiến của 1.000 khách tham dự cùng đại diện Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness.

Lý giải việc chọn bánh mì, bà Jodie Altan, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại của RMIT Việt Nam, cho biết món ăn này là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và kiên cường của người Việt. "Bánh mì mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới. Những gì chúng tôi đang làm cũng mang sứ mệnh tương tự: đem nền giáo dục đẳng cấp thế giới đến Việt Nam", bà Jodie nói.

Được thành lập năm 1999, KOTO (viết tắt của Know One, Teach One) là doanh nghiệp xã hội tiên phong tại Việt Nam, hoạt động với sứ mệnh phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo thông qua đào tạo nghề và kỹ năng sống. Suốt 25 năm qua, KOTO đã hỗ trợ gần 1.700 thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em là người dân tộc thiểu số. 100% học viên sau tốt nghiệp đều có việc làm và quay về đóng góp cho cộng đồng.

Thời gian qua, Quỹ Hy vọng đã kết nối nhiều học sinh mồ côi, người dân tộc thiểu số từ các tỉnh về học tại trung tâm đào tạo của KOTO. Với cơ sở mới Dream School, KOTO đặt mục tiêu đào tạo 300 học viên mỗi năm.

Độc giả muốn tham dự sự kiện và chung tay hỗ trợ Trường học Ước mơ có thể đóng góp vào Quỹ Hy vọng (cú pháp: tên_Dream School) để nhận vé mời. Mỗi đóng góp sẽ giúp các thanh thiếu niên khó khăn có cơ hội vươn lên, thay đổi tương lai.

