Kỷ lục Guinness thế giới lập từ 631 ổ bánh mì

Hình ảnh số 25 tạo từ 631 ổ bánh mì đã được Tổ chức Guinness công nhận kỷ lục "số lớn nhất làm từ bánh mì", trong sự kiện sáng 25/10.

Kỷ lục được xác lập tại Đại học RMIT Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập doanh nghiệp xã hội KOTO. Sự kiện có sự chứng kiến của 1.000 khách mời, gồm bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TP HCM và ông Austin Johnson, Giám khảo Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới.

Kỷ lục được thiết lập với 600 ổ bánh mì Việt Nam được sắp xếp thành hình số 25. Ảnh: RMIT

Ông Austin Johnson cho biết kỷ lục được đánh giá dựa trên các tiêu chí: khả năng đo lường, xác thực, tiêu chuẩn hóa và tính độc đáo. "Với kỷ lục này, kết cấu phải hoàn toàn được làm từ bánh mì, tạo hình chính xác số 25 và được các chuyên gia độc lập kiểm định", ông nói.

Để thực hiện kỷ lục, khoảng 400 tình nguyện viên đã tham gia chuẩn bị từ sớm. Họ xếp nhân vào từng ổ bánh mì, sau đó đóng gói riêng lẻ để đảm bảo vệ sinh trước khi sắp xếp thành hình số 25 để trưng bày. Toàn bộ quy trình chế biến, sắp xếp được giám sát tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Sau khi kỷ lục được công nhận, bánh mì đã được phát cho người tham dự thưởng thức.

Sự kiện do Đại học RMIT Việt Nam và KOTO đồng tổ chức, kết hợp gây quỹ thông qua Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress.

Hàng trăm tình nguyện viên đã cùng nhau chuẩn bị, sắp xếp và đóng gói bánh mì, biến món ăn mang đậm bản sắc văn hóa này thành dấu ấn của tinh thần cộng đồng và ý nghĩa nhân văn. Hình: RMIT

Tính đến sáng 25/10, chương trình đã huy động được 21.000 USD và tiếp tục gây quỹ hết tháng 11. Toàn bộ số tiền này sẽ dùng để xây dựng cơ sở mới mang tên Trường học Ước mơ (Dream School) của KOTO, nhằm mở rộng quy mô đào tạo nghề miễn phí cho thanh thiếu niên khó khăn.

Bà Jodie Altan, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại, Đại học RMIT Việt Nam, cho biết: "Bánh mì mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới - câu chuyện của trí sáng tạo, tính kiên cường và sự kết nối. Cùng với KOTO, chúng tôi thực hiện sự kiện xác lập kỷ lục Guinness thế giới để tôn vinh cách văn hóa và giáo dục có khả năng tạo thay đổi lâu bền".

Ông Austin Johnson - Giám khảo Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (bìa trái) trao chứng nhận kỷ lục cho ông Jimmy Phạm - Sáng lập KOTO (giữa) và bà Jodie Altan - Đại học RMIT Việt Nam. Hình: RMIT

KOTO (Know One, Teach One - Biết một, dạy một) là doanh nghiệp xã hội được công nhận hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam, chuyên đào tạo nghề khách sạn và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên yếu thế. Trong 25 năm qua, KOTO đã giúp đỡ hơn 1.700 bạn trẻ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu, vùng xa. 100% học viên tốt nghiệp đều có việc làm.

