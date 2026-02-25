'Kỷ lục gia' Federer trở lại Dubai

UAECựu tay vợt huyền thoại Roger Federer đến dự khán các trận đấu ở Dubai Championships, giải đấu nơi anh từng 8 lần vô địch.

Khi trở lại giải ATP 500 ở Dubai tuần này, Federer cùng cha có mặt trên khán đài để chứng kiến đồng hương Stan Wawrinka vượt qua Benjamin Hassan ở vòng một. Chủ nhân 20 Grand Slam chờ Wawrinka rời sân để trò chuyện.

"Roger đã báo cho tôi biết anh ấy sẽ đến", Wawrinka nói sau trận đấu hôm 23/2. "Việc anh ấy đến dự khán là điều đặc biệt với tôi và với bất kỳ ai, bởi anh ấy là huyền thoại của môn thể thao này. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và nhiều lần là đồng đội ở Davis Cup, Thế vận hội".

Federer có mặt trên sân Trung tâm, ở tổ hợp Aviation Club Tennis, Dubai, UAE hôm 23/2. Ảnh: ATP

Federer và Wawrinka từng giành HC vàng đôi nam Olympic 2008 và cùng nhau góp sức giúp Thụy Sĩ vô địch giải đồng đội danh giá Davis Cup 2014. Wawrinka sinh năm 1985, kém Federer 4 tuổi và đang chơi năm cuối sự nghiệp trên ATP Tour.

Với kỷ lục 8 lần vô địch, Federer xem Dubai một trong những điểm dừng mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp. Cựu số 1 thế giới lần đầu nâng cup tại đây vào năm 2003, mùa giải đột phá mở đường cho sự vươn lên đỉnh cao của anh trong làng quần vợt.

Federer đạt thành tích 53 thắng - 6 thua tại Dubai. Giải đấu này trở thành thước đo phong độ quen thuộc vào đầu mùa của "tàu tốc hành", và là nơi chức vô địch thường báo hiệu các thành công lớn hơn trong phần còn lại của năm.

Chính tại Dubai năm 2019, Federer tạo nên một trong những cột mốc ý nghĩa nhất sự nghiệp. Khi đánh bại Stefanos Tsitsipas để đăng quang, anh giành danh hiệu ATP thứ 100, trở thành người thứ hai trong Kỷ nguyên Mở chạm cột mốc danh giá này. Chỉ Jimmy Connors (109) làm được điều này trước Federer. Sau đó, Novak Djokovic gia nhập câu lạc bộ đặc biệt với 101 danh hiệu.

Federer giữ vị trí số 1 thế giới 310 tuần, bao gồm kỷ lục 237 tuần liên tiếp. Dubai cũng mang ý nghĩa hơn cả một giải đấu với Federer. Trong nhiều năm, anh thường xuyên chọn thành phố này làm nơi tập luyện trong giai đoạn nghỉ giữa mùa, tận dụng cơ sở vật chất và điều kiện thời tiết ấm áp để chuẩn bị cho các chiến dịch mới. Các chiến thắng của Federer tại Dubai cũng trải dài qua nhiều thế hệ: từ danh hiệu đầu tiên khi 21 tuổi cho đến cột mốc thứ 100 ở tuổi 37.

Wawrinka, người đã trò chuyện với Federer sau trận đấu hôm 23/2, là một trong năm cựu vô địch góp mặt tại giải năm 2026, bên cạnh Tsitsipas, Ugo Humbert, Daniil Medvedev và Andrey Rublev. Humbert đã loại Tsitsipas ở vòng một, còn Wawrinka đối đầu Medvedev ở vòng hai hôm nay 25/2.

Vy Anh