Kỷ lục chuyển nhượng bóng đá nữ bị phá sâu

Tiền vệ CHDC Congo, Grace Geyoro được CLB Anh London City Lionesses mua với giá 1,93 triệu USD từ PSG, phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá nữ thế giới.

Theo Marca, tiền vệ 28 tuổi người Pháp đã ký hợp đồng 4 năm với London City Lionesses. Đích thân Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đàm phán với Michele Kang - nữ doanh nhân sở hữu London City và lãnh đạo CLB Lyon.

Đây là lần đầu tiên một thương vụ ở bóng đá nữ chạm mốc 1,9 triệu USD. Trước đó, tiền đạo Olivia Smith từng tạo cơn sốt khi chuyển từ Liverpool sang Arsenal hồi tháng 7 với giá 1,3 triệu USD. Chỉ một tháng sau, Tigres (Mexico) cũng thu về gần 1,5 triệu USD từ việc bán tiền vệ cánh Lizbeth Ovalle cho Orlando Pride.

Tiền vệ Grace Geyoro trong màu áo tuyển nữ Pháp. Ảnh: Marca

Geyoro là cầu thủ thứ ba phá kỷ lục chuyển nhượng năm nay, sau Smith và Ovalle. Năm ngoái, Racheal Kundananji chuyển từ Madrid CFF đến Bay FC (Mỹ) với phí 862.000 USD. Phí chuyển nhượng của Geyoro hơn gấp đôi con số này.

Geyoro sinh năm 1997 tại CHDC Congo, theo gia đình sang Pháp từ nhỏ và gia nhập lò PSG khi mới 15 tuổi. Cô gắn bó 13 năm với đội bóng Paris, trong đó có 11 mùa khoác áo đội một. Thành tích của Geyoro gồm một chức vô địch quốc gia và ba Cup Pháp. Cô năm lần vào đội hình tiêu biểu giải vô địch Pháp, đấu trường cạnh tranh bậc nhất giới bóng đá nữ.

Ở cấp độ ĐTQG, cô đã chơi 103 trận cho tuyển Pháp, ghi 23 bàn, và là trụ cột tại các kỳ World Cup, Euro và Olympic. Geyoro được đánh giá là tiền vệ toàn diện, thu hồi bóng lẫn hỗ trợ tấn công hiệu quả.

London City Lionesses thành lập năm 2019, mới lên chơi ở Ngoại hạng nữ Anh, nhưng gây chú ý khi đầu tư mạnh tay. Đội bóng này đã mua tới 16 tân binh, trong đó có những cái tên đình đám như Katie Zelem (cựu đội trưởng Man Utd), Danielle van de Donk (Lyon) hay Nikita Parris (tuyển Anh). Đây là CLB nữ duy nhất tại giải không gắn liền với một đội nam, mà chọn cách xây dựng tham vọng riêng.

Thời bóng đá nam đạt kỷ lục chuyển nhượng khoảng một, hai triệu USD đã cách đây 50 năm. Năm 1975, tiền đạo Giuseppe Savoldi phá kỷ lục thế giới khi chuyển từ Bologna sang Napoli với giá 1,6 triệu USD. Neymar đang giữ kỷ lục hiện tại, giá 253 triệu USD khi chuyển từ Barca sang PSG hè 2017.

Hoàng An (theo Marca)