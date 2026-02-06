Kỷ lục 67 tỷ đồng tiếp sức bệnh nhân ung thư TP HCM

Hơn 2.100 đoàn từ thiện hỗ trợ tổng cộng 67 tỷ đồng trong năm 2025, giúp thanh toán viện phí và tặng quà cho hàng chục nghìn bệnh nhân khó khăn tại Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM.

Thông tin được TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện, công bố tại lễ tổng kết hoạt động hỗ trợ người bệnh ngày 5/2. Đây là mức tài trợ cao nhất từ trước đến nay mà bệnh viện tiếp nhận, tăng mạnh so với con số 54 tỷ đồng của năm 2024.

Lãnh đạo bệnh viện đánh giá nguồn lực này đóng vai trò then chốt trong bối cảnh áp lực điều trị tăng cao. Năm qua, cơ sở y tế này tiếp nhận hơn 1,08 triệu lượt khám, tăng 200.000 lượt so với cùng kỳ. Để đáp ứng nhu cầu, bệnh viện đã vận hành toàn bộ cơ sở 2 và được Sở Y tế chấp thuận bổ sung 200 giường, nâng tổng quy mô thực kê lên 1.200 giường.

Các bệnh nhi được trải nghiệm làm cảnh sát giao thông tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM chiều 5/2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng phòng Công tác xã hội, cho biết số tiền 67 tỷ đồng được phân bổ trực tiếp và minh bạch đến người bệnh. Cụ thể, hơn 30 tỷ đồng dùng để tạm ứng viện phí cho gần 10.000 lượt bệnh nhân nghèo; 35 tỷ đồng tiền mặt và hơn 38.000 suất quà được trao tận tay người bệnh.

Ngoài hỗ trợ tài chính trực tiếp, các đơn vị hảo tâm còn tài trợ hệ thống trang thiết bị y tế chuyên sâu trị giá hơn 12,2 tỷ đồng. Các thiết bị như hệ thống khoan cưa xương đa năng, máy nhuộm tiêu bản tự động, máy sinh thiết chân không vú... giúp bác sĩ chẩn đoán sớm và điều trị chính xác hơn. Hiện bệnh viện cũng triển khai nhiều kỹ thuật xạ trị, phẫu thuật, liệu pháp nhắm đích và miễn dịch tiên tiến.

Song song với hoạt động chuyên môn, bệnh viện chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho người bệnh thông qua các mô hình "Bữa ăn vui vẻ", tặng bữa sáng đầu tuần với hàng chục nghìn suất ăn dinh dưỡng. Các chương trình nghệ thuật như "Khúc hát yêu thương" hay tiếng đàn piano mỗi sáng tại sảnh chờ giúp giảm căng thẳng cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Riêng bệnh nhi có thêm các hoạt động giải trí định kỳ như rạp chiếu phim, tổ chức sinh nhật ngay tại viện.

"Nguồn lực tài trợ kỷ lục này không đơn thuần là con số mà là sự hồi sinh cho nhiều gia đình, giúp bệnh nhân vơi bớt nỗi lo tài chính để yên tâm điều trị", bác sĩ Tuấn nói.

Người bệnh tham gia vẽ và trang trí nghệ thuật tại chương trình "Từ bàn tay đến trái tim" do Bệnh viện Ung bướu TP HCM tổ chức. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Phương