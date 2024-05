Vàng đấu thầu hút khách

Phiên đấu thầu thứ 9 chứng kiến vàng của Ngân hàng Nhà nước bán gần hết với 13.400 lượng, mức cao nhất một tháng qua.

Tại phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC sáng nay do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, 11 ngân hàng và doanh nghiệp đã mua 13.400 lượng, chiếm gần 80% quy mô chào thầu, với mức giá 88,72 - 88,73 triệu đồng mỗi lượng.

Giá các đơn vị mua "sỉ" từ Ngân hàng Nhà nước thấp hơn 900.000 đồng một lượng so với của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua từ người dân và kém 1,1 triệu đồng so với giá bán ra thị trường.

Đây là phiên đấu thầu thành công nhất của Ngân hàng Nhà nước trong một tháng qua, khi bán gần hết lượng vàng chào thầu. Qua 9 lần gọi thầu, trong đó có 6 phiên tổ chức thành công, cơ quan quản lý đã tung ra thị trường 48.400 lượng vàng miếng SJC.

Tới đầu giờ chiều nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn giữ nguyên giá vàng miếng so với lúc mở cửa, tại 87,8 - 89,8 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, mức giảm của giá vàng miếng vẫn thấp hơn so với thế giới khiến mức chênh lệch lên hơn 17 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng miếng giảm mạnh tới 60 USD trong 24 giờ qua, xuống 2.360 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 72,6 triệu đồng một lượng.

Sau các phiên đấu thầu "ế ẩm" vào những lần đầu, Ngân hàng Nhà nước đã nới điều kiện về quy mô tối thiểu và tối đa đặt thầu. Việc điều chỉnh này theo nhà điều hành giúp các phiên gần đây tăng số thành viên tham gia và quy mô vàng cung ra thị trường.

Về lý thuyết, đấu thầu là giải pháp tăng nguồn cung để trung hòa nhu cầu thị trường, qua đó giúp hạ nhiệt giá vàng miếng về sát với thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhìn nhận đây chỉ là giải pháp tình thế, còn về dài hạn, việc độc quyền vàng miếng cần được xóa bỏ.

Quỳnh Trang