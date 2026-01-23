Kỷ luật thép của HLV Puche giúp Trung Quốc thành công

Arab SaudiViệc siết chặt kỷ luật sinh hoạt, nâng cao tinh thần thi đấu cùng phong cách làm việc nghiêm khắc của HLV Antonio Puche được xem là yếu tố then chốt giúp Trung Quốc tạo nên kỳ tích tại U23 châu Á 2026.

Các cầu thủ Trung Quốc nâng HLV Antonio Puche lên cao, sau trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Theo trang Sina, thành công của Trung Quốc tại giải đấu trên đất Arab Saudi gắn liền với dấu ấn "thiết quân luật" của HLV trưởng Antonio Puche Vicente.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được đánh giá cao ở khả năng nâng tầm tinh thần và ý chí thi đấu cho toàn đội. Dù lối chơi mà ông xây dựng còn gây tranh cãi, giới chuyên môn và người hâm mộ đều ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt về thái độ, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của cầu thủ. Đội bóng được định hình theo hướng kỷ luật, bền bỉ và giàu sức chiến đấu - điều không thể tách rời cách quản trị cứng rắn của HLV này.

Trong quá trình chuẩn bị giải, Puche áp dụng kỷ luật chặt chẽ về sinh hoạt. Khi tập huấn tại Triệu Khánh, lịch trình hằng ngày của các cầu thủ chỉ xoay quanh hai điểm: khách sạn và sân tập. Thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đều phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt, cầu thủ thậm chí không được tự ý đặt đồ ăn bên ngoài.

Không chỉ yêu cầu học trò tuân thủ, Puche còn làm gương. Ngoài giờ huấn luyện, ông dành phần lớn thời gian làm việc trong phòng riêng để nghiên cứu chiến thuật, hoàn thiện kế hoạch thi đấu và trao đổi chuyên môn với các trợ lý.

Nhà cầm quân 53 tuổi cũng đề nghị LĐBĐ Trung Quốc bố trí phòng làm việc riêng tại trụ sở hoặc khu tập huấn nhằm phục vụ công tác chuyên môn.

Trung Quốc 0-0 Uzbekistan (pen 4-2) Diễn biến chính trận Trung Quốc thắng Uzbekistan ở tứ kết.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng kỷ luật nghiêm khắc, Antonio Puche còn cho thấy sự linh hoạt trong tư duy chiến thuật, qua đó từng bước xóa bỏ những định kiến vốn gắn với ông suốt thời gian qua.

Trước bán kết, Trung Quốc chỉ ghi một bàn qua bốn trận, và lối chơi thiên về phòng ngự lúc đó khiến Puche bị xem là bảo thủ. Ở giai đoạn vòng bảng, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chưa từng vượt quá 49%, thậm chí chỉ đạt 29% trong trận gặp Uzbekistan. Những thông số này khiến Puche đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng tổ chức lối chơi tấn công.

Tuy nhiên, trước Việt Nam, HLV người Tây Ban Nha đã trực tiếp phá vỡ hình ảnh thực dụng đó. Ông gây bất ngờ khi thay 6 vị trí đá chính so với trận tứ kết thắng Uzbekistan, chỉ đạo đội nhà đá tấn công, khác hoàn toàn các trận trước, khiến đối thủ bất ngờ và tạo tiền đề cho chiến thắng. Trung Quốc kiểm soát bóng trên 50%, có thời điểm lên tới 65%, dứt điểm 16 lần - nhiều gấp hơn hai lần Việt Nam - để khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

VIE 0-3 CHN Diễn biến chính trận Trung Quốc thắng Uzbekistan ở bán kết.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá Puche là mẫu HLV "biến sắc" theo hoàn cảnh. Ông từng ví mình như một "tắc kè hoa", sẵn sàng thay đổi chiến thuật dựa trên lực lượng, đối thủ và diễn biến giải đấu. Thực tế, khi dẫn dắt U16 trước đây, Puche từng giúp đội ghi tới 27 bàn trong bốn trận vòng loại, không để lọt lưới lần nào - minh chứng cho khả năng tổ chức lối chơi tấn công hiệu quả khi điều kiện cho phép.

Từ việc vào bán kết nhờ hàng thủ chắc chắn, đến thắng đậm Việt Nam bằng thế trận chủ động, Trung Quốc cho thấy sự linh hoạt rõ rệt dưới thời Puche. Bước vào trận chung kết gặp Nhật Bản ngày 24/1, câu hỏi lớn không còn là kỷ luật hay phòng ngự, mà là "tắc kè hoa" Antonio Puche sẽ tiếp tục chọn bộ mặt chiến thuật nào để hoàn tất hành trình lịch sử.

Hồng Duy (theo Sina)