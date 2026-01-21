HLV Trung Quốc được khen tài biến hóa trước Việt Nam

Các chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao việc HLV Antonio Puche Vicente thay đổi chiến thuật và đá tấn công trong trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Các cầu thủ Trung Quốc nâng HLV Antonio Puche lên cao, sau trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Trong lần đầu dẫn dắt đội bóng vào bán kết U23 châu Á, HLV Antonio gây bất ngờ khi thay 6 vị trí đá chính so với trận tứ kết thắng Uzbekistan. Bộ ba tiền vệ Li Zhenquan, Xu Bin, Mutellip Iminqari được thay bằng Chen Zeshi, Bao Shengxin và Wang Bohao. Trong khi đó, cặp tiền đạo Wang Yudong, Behram Abduweli nhường vị trí cho Kuai Jiwen và Xiang Yuwang. Ông cũng chỉ đạo đội nhà đá tấn công từ đầu, khác hoàn toàn so với những gì đã làm ở bốn trận trước.

Quyết định táo bạo này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Trung Quốc áp đảo từ hiệp một và ghi hai bàn nhờ công Peng Xiao, Xiang Yuwang ngay đầu hiệp hai. Sau đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tung các trụ cột như Xu Bin, Wang Yudong và Baihelamu vào sân nhằm củng cố thế trận. Đến phút bù giờ, Wang Yudong ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một trận đấu hoàn hảo cho đại diện Đông Á.

Với thành tích 5 trận bất bại, chưa để lọt lưới bàn nào, Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết U23 châu Á. Sau tiếng còi mãn cuộc, ban huấn luyện và cầu thủ ăn mừng cuồng nhiệt, trong đó Antonio được các học trò tung lên cao như sự ghi nhận cho dấu ấn chiến thuật của ông.

Bình luận viên bóng đá Siven Yishi nói: "Việc Antonio được các cầu thủ tung lên sau trận cho thấy tinh thần trong đội tuyển rất cao. Chất lượng cầu thủ ở lứa này đã được cải thiện rõ rệt, nhưng không thể phủ nhận vai trò quan trọng từ cách bố trí chiến thuật của HLV".

Trong khi đó, cây bút Miao Yuan đánh giá cao bản lĩnh của nhà cầm quân người Tây Ban Nha: "Antonio có vẻ mạo hiểm, nhưng rõ ràng ông đã nghiên cứu kỹ Việt Nam. Vào đến bán kết thì điều quan trọng là không được sợ hãi, phải áp đảo đối thủ về tinh thần. Từng bị chê là quá thận trọng, nhưng hôm nay Antonio cho thấy Trung Quốc cũng có thể tổ chức tấn công hiệu quả. Cách ông đưa đội vào chung kết xứng đáng điểm tối đa".

VIE 0-3 CHN Diễn biến chính trận Trung Quốc thắng Việt Nam.

Sau khi giành vé vào chung kết, Trung Quốc trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội và video ngắn. Nhiều bảng xếp hạng tìm kiếm ghi nhận các chủ đề liên quan đến đội tuyển này chiếm vị trí dẫn đầu, thậm chí hơn một nửa top 10 nội dung thịnh hành đều xoay quanh U23 Trung Quốc.

Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò Antonio cũng thu hút sự chú ý từ những cơ quan truyền thông chính thống hàng đầu Trung Quốc. Nhân Dân nhật báo và Tân Hoa Xã - hai tờ báo vốn ít khi đưa tin đậm về bóng đá - liên tiếp đăng bài và video khen ngợi.

Trung Quốc là đội thứ hai giữ sạch lưới 5 trận liền tại vòng chung kết U23 châu Á, sau Uzbekistan năm 2024. Họ sẽ thiết lập kỷ lục mới nếu tiếp tục giữ sạch lưới ở chung kết gặp Nhật Bản ngày 24/1.

