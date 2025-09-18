'Kỳ lân' ôtô cũ thúc đẩy xe Nhật

Startup Singapore về sàn giao dịch ôtô cũ, Carro, huy động 60 triệu USD để khai thác nhu cầu xe Nhật đã qua sử dụng tại châu Á-Thái Bình Dương.

Khoản đầu tư này, dẫn đầu là Cool Japan Fund, nhằm mục đích giúp Carro, công ty được Temasek và GIC hậu thuẫn, thúc đẩy nhu cầu về xe Nhật Bản đã qua sử dụng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Công ty cho biết họ kỳ vọng nhu cầu chung về xe cũ và xe hybrid cắm sạc (PHEV) từ Nhật Bản sẽ tăng trưởng. Điều này sẽ được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng kinh tế dự kiến, sự gia tăng của tầng lớp thu nhập trung lưu và các khoản trợ cấp của chính phủ cho xe điện tại các quốc gia như Indonesia và Thái Lan.

Một số mẫu xe Nhật tại một showroom của Carro. Ảnh: Carro

Đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Carro, Aaron Tan, cho biết: "Chúng tôi tự tin có thể tăng thị phần xe PHEV Nhật Bản trong thời gian tới".

Công ty hoạt động tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hong Kong, Nhật Bản và Đài Loan. Startup "kỳ lân" này giao dịch hơn 100.000 xe mới và đã qua sử dụng mỗi năm trên 7 thị trường của mình.

Có trụ sở chính tại Singapore, công ty đã huy động được hơn 700 triệu đôla Singapore cho đến nay từ một số quỹ đầu tư quốc gia và Softbank Vision Fund.

Tuần trước, Tan cho biết công ty của ông đang cân nhắc việc niêm yết kép, với kế hoạch mở rộng sang Australia và hoàn tất 2-3 thương vụ mua lại ngay trong quý tới.

Theo Reuters đưa tin vào tháng 8, công ty đang nhắm đến việc thực hiện IPO tại Mỹ với mức định giá hơn 3 tỷ USD.

Cool Japan Fund là một quỹ tư nhân do chính phủ hậu thuẫn với mục tiêu đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Nhật Bản thông qua việc mở rộng nhu cầu ở nước ngoài, cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Nhật Bản.

Mỹ Anh