Ký kết phát triển du lịch Việt Nam - Đan Mạch

Saigontourist Group, Vietnam Airlines ký hợp Nordic Travel Associates (NTA) nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường du lịch hai chiều Việt Nam - Đan Mạch, ngày 19/11.

Thỏa thuận ba bên tập trung vào mở rộng thị trường, đồng phát triển sản phẩm du lịch thiết kế riêng cho khách hai quốc gia. Ngoài ra, các đơn vị hướng đến quảng bá điểm đến, cùng nâng cao chất lượng dịch vụ và nhận diện thương hiệu qua các hoạt động truyền thông chung.

NTA là doanh nghiệp lữ hành B2B hàng đầu Đan Mạch, đặt trụ sở tại Copenhagen và có mạng lưới văn phòng tại Bắc Âu và châu Á. Hàng năm, công ty vận hành các tour nhóm với hơn 25.000 khách đến Bắc Âu và vùng Scandinavia. Saigontourist Group đánh giá NTA là đối tác phù hợp để phát triển thị trường hai chiều Việt Nam - Đan Mạch trong bối cảnh kết nối hàng không được mở rộng.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - châu Âu tại Đan Mạch 2025, nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm quốc tế. Chương trình do Saigontourist Group phối hợp Vietnam Airlines, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia, Sở Du lịch TP HCM và Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch đồng tổ chức.

Đại diện Saigontourist Group, Vietnam Airlines, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia, Sở Du lịch TP HCM và Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tại sự kiện ngày 19/11. Ảnh: Saigontourist Group

Tại sự kiện, Vietnam Airlines công bố khai trương đường bay TP HCM - Copenhagen, tạo tuyến kết nối trực tiếp phục vụ du khách Đan Mạch và Bắc Âu đến Việt Nam. Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group kỳ vọng việc ký kết MOU cùng đường bay mới sẽ thúc đẩy thị trường khách MICE, mở rộng luồng khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu. Các hoạt động cũng góp phần tăng hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai nước.

Cũng trong ngày 19/11, sự kiện "Viet Nam - Every Moment is a New Discovery" (Việt Nam - Mỗi khoảnh khắc là một hành trình khám phá mới) diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Copenhagen, thu hút hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch tham dự. Tại đây, Saigontourist Group giới thiệu hình ảnh thương hiệu, các sản phẩm lữ hành, lưu trú và dịch vụ cao cấp, hướng tới nhóm khách châu Âu và Đan Mạch.

Đại diện hơn 50 doanh nghiệp Việt và Đan Mạch góp mặt tại sự kiện chiều 19/11. Ảnh: Saigontourist Group

Các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - châu Âu 2025, tổ chức bởi Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Vietnam Airlines, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia, Sở Du lịch TP HCM và Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch. Sự kiện diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, hướng đến quảng bá điểm đến Việt Nam với thị trường châu Âu, nhấn mạnh vai trò liên kết giữa hàng không - du lịch trong xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững.

Chương trình xúc tiến tại Đan Mạch nối tiếp chuỗi sự kiện quốc tế mà Saigontourist Group và Vietnam Airlines triển khai những năm gần đây. Trước đó, các đơn vị tổ chức sự kiện gồm xúc tiến du lịch tại Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Italy, Indonesia - Singapore, Hàn Quốc, Kazakhstan, Nga, cùng các hội chợ du lịch lớn như WTM London và ITB Berlin.

Ra đời năm 1975, Saigontourist Group hiện quản lý hơn 100 đơn vị trong lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, lữ hành, giải trí, đào tạo và hội nghị - triển lãm. Tập đoàn theo đuổi chiến lược tăng cường liên kết và mở rộng kết nối với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao giá trị hoạt động cốt lõi.

Đan Minh