Ký kết đưa cua Cà Mau qua nước ngoài

20 hợp tác xã ký kết doanh nghiệp thu mua, kỳ vọng đưa cua Cà Mau xuất khẩu sang Trung Quốc và một số thị trường, ngày 11/10.

Lễ ký kết tổ chức bởi Công ty Cổ phần Thương mại Toàn cầu Thanh Niên (Thanh Niên Global). Tại đây, đơn vị cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm của nông dân trong các hợp tác xã đã ký kết, đáp ứng theo nhu cầu khách hàng. Hiện Thanh Niên Global chiếm tỷ trọng khoảng 30 % toàn thị trường xuất khẩu mỗi ngày (15-20 tấn), chủ yếu sang thị trường Trung Quốc. Công ty đặt mục tiêu tăng lên thành 50 % trong năm 2026, khi có sự đồng hành các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó chủ tịch HĐQT Thanh Niên Global, cho biết việc ký kết hợp tác với các hợp tác xã là bước đi chiến lược, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản lượng, cũng như chất lượng đối mặt hàng cua sống ở các thị trường xuất khẩu, đặc biệt Trung Quốc. Đơn vị cũng đang hướng tới hai thị trường khó tính khác là Đài Loan và Singapore.

Ông Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Chúc Ly

Trước đó, công ty đã đi khắp Cà Mau để đến từng vuông tôm gặp gỡ và học hỏi những kinh nghiệm từ người nuôi cua, mong cùng người dân xây dựng thương hiệu đặc sản cua Cà Mau.

Đại diện các hợp tác xã kỳ vọng việc ký kết sẽ tạo đầu ra ổn định cho cua biển Cà Mau. Vị thế cua biển được nâng cao sẽ góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phú và ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Cái Bát ký kết hợp tác thu mua cua Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Cái Bát ở xã Hưng Mỹ cho biết mỗi năm đơn vị sản xuất khoảng 90 tấn cua biển thương phẩm. Người dân cần đầu ra ổn định để con cua trở về đúng vị thế vốn có của nó và quan trọng nhất là có giá trị kinh tế cao, giúp cải thiện đời sống người dân địa phương. Ông hy vọng việc ký kết với doanh nghiệp sẽ giúp nông dân không còn lo về việc được mùa mất giá, giá cả bấp bênh.

Thời gian qua, nhiều nông dân trong tỉnh áp dụng hình thức nuôi cua biển kết hợp trong vuông tôm. Mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu. Cua được thả vào vuông tôm để ăn thức ăn tự nhiên và các loài cá tạp trong vuông, sau khoảng 4-6 tháng nuôi có thể thu hoạch.

Vào ngày 16-22/11, tỉnh tổ chức ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 - năm 2025. Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật như hội thi sáng tác biểu tượng vui về con Cua Cà Mau và bộ nhận diện sản phẩm OCOP Cà Mau; biểu diễn nghệ thuật đường phố; giao lưu đờn ca tài tử Đồng bằng sông Cửu Long; cuộc thi các trò chơi dân gian; chương trình trải nghiệm du lịch Cà Mau; cuộc thi "Vua đầu bếp Cua" kết hợp trình diễn các món ăn chế biến từ cua...

Tại sự kiện sẽ có không gian trưng bày triển lãm thương mại ngành cua; sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và OCOP; khu vực ẩm thực cua Cà Mau.

Người dân giới thiệu cua Cà Mau tại hội chợ xúc tiến thương mại. Ảnh: Chúc Ly

Theo chính quyền tỉnh, sự kiện góp phần quảng bá văn hoá, vùng đất và con người Cà Mau; tiềm năng, thế mạnh ngành thuỷ hải sản của tỉnh, đặc biệt là mặt hàng cua đến du khách trong nước và quốc tế.

Cua Cà Mau được mệnh danh là loại cua biển ngon nhất cả nước, với chất lượng thịt ngon, ngọt, chắc, được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn làm quà biếu và chế biến món ăn trong dịp lễ, Tết. Tỉnh có diện tích nuôi cua biển kết hợp trong vuông tôm hơn 300.000 ha, tổng giá trị mỗi năm trên 10.000 tỷ đồng.

Chúc Ly