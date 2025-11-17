Ký hiệu khách không muốn nhìn thấy trên vé máy bay

Nhiều hành khách không biết một ký hiệu trên thẻ lên máy bay có thể báo hiệu rắc rối, biến chuyến đi thành trải nghiệm căng thẳng.

Ký hiệu đó là SSSS, viết tắt của Secondary Security Screening Selection (lựa chọn kiểm tra an ninh bổ sung) của Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA). Hành khách có vé in ký hiệu này sẽ phải trải qua quy trình kiểm soát kỹ lưỡng hơn khi bay đến hoặc rời Mỹ.

Theo Simple Flying, thủ tục này thường kéo dài thêm 15-20 phút, thậm chí lâu hơn. Hành khách có thể bị yêu cầu kiểm tra từng món đồ trong hành lý, lấy mẫu quét, hoặc phải khởi động thiết bị điện tử.

TSA không công bố tiêu chí sàng lọc cụ thể. Tuy nhiên, Damien - chủ kênh Travel Tips Guy - cho rằng dù phần lớn là ngẫu nhiên, hệ thống vẫn có thể gắn mã dựa trên các dấu hiệu rủi ro như: mua vé một chiều, đặt vé sát giờ bay (trong 24 giờ) hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

Vé máy bay của một hành khách có ký hiệu SSSS. Ảnh: Unilad

Nhiều người chia sẻ trải nghiệm khó chịu về mã SSSS. Một hành khách cho biết vừa gặp mã này trên vé khi đi thăm bạn thân. TSA đã quét điện thoại, sao chép toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, các dữ liệu trong máy của người này khiến anh thấy khó chịu.

Điều khiến nhiều hành khách không thích có mã SSSS, ngoài việc bị kiểm tra gắt, là thời gian kiểm tra lâu dẫn đến việc lỡ chuyến nếu đến sân bay sát giờ.

Ngoài SSSS, ký hiệu SEQ hay "sequence" xuất hiện trên vé máy bay cũng không được coi như "điềm lành" vì ký hiệu này ảnh hưởng đến khả năng được lên máy bay của hành khách, đặc biệt là các hãng giá rẻ.

Ký hiệu ít người muốn nhìn thấy trên vé máy bay Một hành khách quay lại cảnh vé máy bay có ký hiệu SSSS. Video: Mobile homie/Tiktok

SEQ là thứ tự khách làm thủ tục check in. Nếu thẻ ghi SEQ/10 nghĩa là hành khách là người thứ 10 đã được làm thủ tục thành công trên chuyến bay đó. Thông thường, mã này không ảnh hưởng gì đến hành trình vì chỉ thể hiện số thứ tự của hành khách trong hàng.

Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, trong trường hợp chuyến bay bị bán vượt số ghế (overbook) hoặc áp dụng chính sách "đến trước phục vụ trước", số thứ tự này đôi khi có thể gây rắc rối.

"Hãng hàng không có thể từ chối bố trí chỗ ngồi nếu không đủ hành khách tự nguyện nhường ghế, dựa trên các tiêu chí họ đặt ra như thời điểm check in, mức giá vé, hoặc hạng hội viên thường xuyên", cơ quan này cho biết.

Nói cách khác, những hành khách check in trễ nhất có thể là người bị yêu cầu rời khỏi máy bay đầu tiên trong trường hợp overbook. Dù vậy, điều này còn tùy thuộc vào quy định của từng hãng hàng không. Còn theo Simple Flying, một số hãng hàng không phân bổ chỗ ngồi cho hành khách theo thứ tự check in. Những người check in sau cùng có thể bị sắp vào những ghế kém thuận tiện nhất như ghế ngồi giữa.

Trên máy bay ngoài các số hiệu phổ biến như cổng lên máy bay, số ghế, giờ bay, còn có một số ký tự khác mang ý nghĩa bổ sung, ít được hành khách chú ý hơn. Trong đó, ký hiệu S/O cho biết hành trình của hành khách có điểm dừng (quá cảnh), SPTC cho biết thời gian quá cảnh dài hay khoảng chờ nối chuyến kéo dài hơn bình thường. Trong trường hợp quá cảnh dài, một số hãng sẽ hỗ trợ chỗ nghỉ cho hành khách.

Một số hãng hàng không áp dụng hình thức phân nhóm lên máy bay nhằm giúp quá trình này diễn ra trôi chảy hơn và giảm tình trạng ùn tắc. Vì vậy, hành khách có thể sẽ thấy ký hiệu số như "Group 1", "Group 2" (hoặc Zone 1, 2) cho biết thời điểm hành khách nên đến cửa ra máy bay.

Các nhóm này thường được phân khi làm thủ tục check in hoặc dựa trên một số yếu tố như hạng hội viên, tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật, hoặc gia đình có trẻ nhỏ.

Group 1 thường dành cho hành khách hạng nhất hoặc hội viên cao cấp, những người được lên máy bay đầu tiên. Trong khi đó, Group 4 hoặc Group 5 thường là hạng phổ thông, lên máy bay sau cùng

Anh Minh (Theo Unilad, Simple Flying, Huffington post)