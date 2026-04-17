Ký hiệu đặc biệt của đường dây mại dâm trong nhà hàng Hàn Quốc

TP HCMDưới vỏ bọc nhà hàng ăn uống, các bị cáo đã thiết lập hệ thống ký hiệu “ăn mì”, “short time”, “long time” để điều hành hoạt động môi giới mại dâm.

Ngày 17/4, Yu SungHo (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị TAND TP HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Liên quan đến vụ án, Ngô Thị Ngọc Thúy (vợ Yu SungHo) bị phạt 2 năm tù treo; Hoàng Anh Hào nhận 1 năm 1 tháng 15 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về cùng tội danh. 4 đồng phạm khác nhận mức án bằng thời gian tạm giam đến 2 năm tù.

Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định, đầu tháng 5/2024, vợ chồng Yu SungHo hợp tác với Hoàng Anh Hào kinh doanh nhà hàng ăn uống, karaoke. Mỗi bên góp 3 tỷ đồng, nhận sang nhượng cơ sở trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bến Thành và đặt tên là G&G.

Nhà hàng này gồm 30 phòng karaoke không phép; 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 "má mì" cùng hơn 120 tiếp viên nữ... và chỉ nhận phục vụ khách Hàn Quốc, Trung Quốc.

Bị cáo người Hàn Quốc trả lời HĐXX thông qua thông dịch viên. Ảnh: Bình Nguyên

Theo thỏa thuận của các bên, Yu SungHo và vợ trực tiếp điều hành hoạt động, còn Hào phụ trách thủ tục, giấy tờ và ngoại giao với địa phương. Nhóm này thuê người đứng tên đại diện pháp luật, đồng thời tuyển Lee Ji Hyung (quốc tịch Hàn Quốc) làm tổng quản lý với mức lương 100 triệu đồng mỗi tháng.

Các quản lý cấp dưới có Kim Ji Hoon, Kang Min Cheol được trả lương 20-50 triệu đồng/tháng. Còn nhóm quản lý người Việt (gọi là madam) thường làm nhiệm vụ phân công nhân viên nữ vào phòng phục vụ ăn uống. Những "madam" này không được hưởng lương mà hưởng 20% trên hóa đơn thanh toán của phòng phụ trách.

Để tăng khách và doanh thu, vợ chồng Yu SungHo cùng Hào thống nhất cho phép tiếp viên bán dâm khi khách có nhu cầu, quy ước ký hiệu khi giao tiếp bằng thuật ngữ "ăn mì" và "short time" - tức giá 2,5 triệu đồng mỗi lượt; "long time" - là 4 triệu đồng giá qua đêm.

Khi thỏa thuận với khách, tiếp viên phải báo cho "madam" hoặc quản lý người Hàn Quốc, nếu được đồng ý thì họ sẽ ghi giấy đưa cho bảo vệ rồi mới được ra ngoài. Nhóm này còn lập các nhóm kín trên Telegram, Zalo như "Đặt phòng", "Quản lý", "G&G"... để điều hành hoạt động.

Chiều và tối 12/7/2024, hai nhóm khách Hàn Quốc đến nhà hàng ăn uống, sau đó đề nghị mua dâm. Madam và quản lý báo tổng quản lý và được chấp thuận.

Sau khi thanh toán, khách về căn hộ tại Thảo Điền và cao ốc ở Bình Thạnh. Các tiếp viên tự bắt xe đến. Khi các cặp đang mua bán dâm, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

7 nghi can bị cáo buộcMôi giới mại dâm. Ảnh: Công an TP HCM

Bình Nguyên