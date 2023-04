Kỳ Duyên tập gym để có vòng eo 59 cm

Cô mặc trang phục xuyên thấu của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, dự show thời trang hôm 30/3. Sắc vóc Kỳ Duyên trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem. Sau chín năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, dung mạo mỹ nhân gốc Nam Định có sự thay đổi, nhận bình luận tích cực.

Năm 2014 lúc mới đăng quang, cô nhận nhiều lời chê gương mặt thiếu sắc nét, hình thể lộ khuyết điểm. Năm 2019, tại Cuộc đua kỳ thú, hình ảnh hoa hậu khiến một bộ phận khán giả gọi là "cô bé đô con" vì tăng 10 kg. Hoa hậu nói từng áp lực bởi những lời chê bai ngoại hình. Cô tủi thân khi về nhà, bố mẹ cũng phải phải thốt lên: "Sao con đen và béo thế?".

Cô quyết tâm giảm cân bằng nhiều phương pháp tự nhiên thay vì detox hay dùng thuốc, thẩm mỹ. Cô gắn bó gym, boxing nhiều năm qua, thường chọn nội dung hợp thể trạng, không tập quá sức dẫn đến phản ứng ngược. Cô chú trọng các bài tập cho bụng, tay, chân và vòng ba, trong đó nhiều nhất là cardio, chạy bộ nhằm hỗ trợ đốt mỡ toàn thân.

Sau giảm được số cân mong muốn, cô tập trung siết cơ để hình thể đẹp hơn. Hiện cô duy trì lịch tập đều đặn, mỗi tuần đến phòng gym ba hoặc bốn buổi, tập cùng huấn luyện viên riêng.

Kỳ Duyên còn chú trọng chế độ ăn uống, cho rằng yếu tố này quyết định 60% việc giữ sắc vóc. Cô thuộc tạng người dễ tăng cân nên càng phải khắt khe hơn. Thời gian đầu, trong các bữa, người đẹp cắt hết tinh bột như cơm, bún, phở, miến và các loại gia vị, thay thế bằng cá, ức gà, rau xanh. Cô còn hạn chế dùng món có dầu mỡ, đồ ăn vặt, trà, cà phê, trái cây quá ngọt như mít, sầu riêng.

Mỗi khi đói, Kỳ Duyên dùng ngũ cốc ít gia vị, đậu phộng rang, sữa chua không đường, uống nước lọc thay thế. Cô ăn chuối, táo xanh trước bữa ăn để tạo cảm giác no, tránh thừa calo, đồng thời kích thích hệ tiêu hóa phát triển, cơ thể tiêu năng lượng nhanh hơn. Có lúc cô giảm được 5 kg trong một tháng.

Đời thường, người đẹp chuộng crop top phối quần co giãn hay jeans theo phong cách bụi bặm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện cô được nhận xét là mỹ nhân có hình thể nổi bật, cao 1,75 m, vòng eo 59 cm. Kỳ Duyên nói: "Trước đây, cứ 10 bình luận của khán giả, hầu hết đều chứa nội dung tiêu cực. Giờ tôi ít bắt gặp nhận xét giống như thế".

Nhờ thay đổi ngoại hình, Kỳ Duyên thường diện trang phục ôm sát, tôn chân dài, eo "con kiến". Trên diễn đàn sắc đẹp, nhiều fan gợi ý Kỳ Duyên thử sức tại sân chơi nhan sắc quốc tế sau danh hiệu trong nước.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, sắp tới là The Face Vietnam 2023.