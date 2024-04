Kỳ Duyên tập gym để có eo 'thắt cổ chai'

Hoa hậu Kỳ Duyên, 28 tuổi, giảm hàng chục kg, có vòng eo thon nhờ tập gym đều đặn, kết hợp ăn uống khoa học.

Đầu tháng 4, người đẹp đăng tải hình ảnh ngày ấy - bây giờ, hút hàng chục nghìn lượt xem, yêu thích. Trên nhiều diễn đàn, khán giả bình luận bình luận vui cô có phần eo nhỏ "thắt như cổ chai", nổi cơ bụng. Hoa hậu nói: "Nhìn lại khoảnh khắc năm 2018, so sánh với hiện tại, tôi tự hào về nỗ lực thay đổi diện mạo".

Thay đổi ngoại hình của Kỳ Duyên sau 5 năm gây chú ý Quá trình thay đổi ngoại hình của Kỳ Duyên sau 5 năm gây chú ý. Video: Nhân vật cung cấp

Hoa hậu gắn bó gym hai năm qua, thường chọn nội dung phù hợp thể trạng. Thời gian đầu, cô tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên, tuy nhiên nửa năm trở lại đây tự tập tại nhà do lịch trình công việc bận rộn.

Các bài tập đốt mỡ toàn thân của Kỳ Duyên tại nhà Một số bài tập đốt mỡ tại nhà của Kỳ Duyên. Video: Nhân vật cung cấp

Mỗi ngày, Kỳ Duyên dành khoảng 30 phút, thực hiện nhiều động tác giảm mỡ toàn thân. Cô chú trọng các bài tập vùng bụng, tay, chân, trong đó nhiều nhất là phương pháp cardio. Theo người đẹp, các động tác như squat nghiêng đùi, plank mông nghiêng tác động vào phần eo khá nhiều, đòi hỏi người tập phải có sức bền. Với nội dung tạ, cô thường chọn mức 5 kg, thực hiện mỗi hiệp khoảng 15 lần.

Kỳ Duyên chỉ cách "gồng core" đúng kỹ thuật và biên độ Kỳ Duyên hướng dẫn "gồng core". Video: Nhân vật cung cấp

Để đạt hiệu quả từng nhóm cơ trên cơ thể, hoa hậu chú trọng cách "gồng core" (co các cơ để bảo vệ cột sống, thắt lưng khi tập). Trong quá trình tập luyện, Kỳ Duyên thường khởi động kỹ để hạn chế chấn thương, không uống nước nhiều, tránh tình trạng bị xóc hông, gây khó chịu.

Người đẹp còn chơi các môn thể thao như cầu lông, nhảy dây, giúp tăng phản xạ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Về chế độ ăn uống, Kỳ Duyên cho rằng yếu tố này quyết định 60% việc giữ hình thể. Cô thuộc tạng người dễ tăng cân nên khắt khe về lượng thực phẩm nạp vào người. Hoa hậu không ăn vặt, thay vào đó lên thực đơn cố định theo tuần, tự vào bếp mỗi ngày.

Kỳ Duyên cho biết cô ít ăn tinh bột có trong gạo trắng, bún, phở, miến, thay thế bằng gạo lứt, cá hồi, ức gà, rau xanh. Cô cũng ít dùng dầu mỡ, thức uống như trà, cà phê, trái cây quá ngọt. Khi đói, Kỳ Duyên dùng ngũ cốc ít gia vị, đậu phộng rang, sữa chua không đường, uống nước lọc thay thế. Cô có thói quen ăn chuối, táo xanh trước bữa ăn để tạo cảm giác no, tránh thừa calo, đồng thời kích thích hệ tiêu hóa.

Kỳ Duyên nói về chế độ dinh dưỡng giữ dáng Kỳ Duyên nói về chế độ ăn uống và hướng dẫn cách chế biến món ăn từ ức gà để không tạo cảm giác ngán. Video: Nhân vật cung cấp

Hiện Kỳ Duyên cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 85-60-93 cm. Mỹ nhân cho biết sau Cuộc đua kỳ thú 2018, cô từng rất áp lực trước bình luận chê bai của khán giả do tăng cân thiếu kiểm soát. Hiện người đẹp tự tin, thoải mái diện trang phục nhiều phong cách. "Để đạt được vẻ đẹp mong muốn, bạn cần phải kiên nhẫn, kỷ luật trong tập luyện", cô nói.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Tân Cao