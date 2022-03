Kỳ Duyên, Minh Triệu làm huấn luyện viên The Face

Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu cùng ở một đội, cạnh tranh với hai đội còn lại ở The Face Vietnam mùa thứ tư.

Việc hai huấn luyện viên cùng chung một đội là điều chưa có tiền lệ ở chương trình tìm kiếm gương mặt sáng giá cho ngành thời trang, quảng cáo. Ngoài Kỳ Duyên, Minh Triệu, nhóm huấn luyện viên còn có siêu mẫu Anh Thư và Vũ Thu Phương. Chuyên gia trang điểm Nam Trung tiếp tục vị trí host.

Kỳ Duyên (phải) và Minh Triệu hợp sức làm huấn luyện The Face 2022. Ảnh: MultiMedia

Đại diện ban tổ chức cho biết các huấn luyện viên mùa này đều là những tên tuổi trong làng mốt. Dù còn trẻ, chuyên môn và kinh nghiệm của Kỳ Duyên không thua kém các đàn chị. Hoa hậu nhiều lần giữ vị trí mở màn hay vedette cho các show diễn uy tín. Cô cũng là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng hợp tác trong các chiến dịch quảng cáo. Minh Triệu là một trong những siêu mẫu sở hữu thân hình chuẩn, cao 1,78 m. Chân dài sinh năm 1988 catwalk ở loạt show lớn, tham gia diễn xuất trong Vòng eo 56, Tìm chồng cho mẹ...

Vũ Thu Phương và Anh Thư đều là những siêu mẫu nổi tiếng thập niên 2000. Sau khi kết hôn năm 2011, Vũ Thu Phương rời sàn diễn, tập trung kinh doanh. Vài năm trở lại đây, cô được mời trình diễn ở một số show thời trang. Phong cách, kỹ năng catwalk của cựu người mẫu vẫn nhận được nhiều tán thưởng. Anh Thư từng giành giải "Người mẫu được yêu thích nhất" và "Người mẫu xuất sắc" tại cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2004. Cô cũng hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực điện ảnh, ghi dấu với phim Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mười... Năm 2014, cô đoạt giải "Nữ diễn viên của năm" ở Mai Vàng.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương (trái) và Anh Thư. Ảnh: MultiMedia

The Face Vietnam là cuộc thi truyền hình thực tế về người mẫu, dựa theo phiên bản gốc của là The Face (Mỹ) do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập. Bắt đầu phát sóng từ năm 2016, chương trình góp phần đào tạo nên một số gương mặt người mẫu thế hệ mới triển vọng, trong đó có Quỳnh Anh - Siêu mẫu châu Á 2021. Sau ba năm ngừng phát sóng, The Face Vietnam 2022 trở lại với vòng casting diễn ra vào ngày 15/3 tại TP HCM.

Ý Ly