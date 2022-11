Kỳ Duyên đón sinh nhật bên Minh Triệu

Hoa hậu Kỳ Duyên thể hiện niềm hạnh phúc, thổi nến mừng tuổi 26 bên Minh Triệu - người cô xem là tri kỷ.

Minh Triệu mừng sinh nhật Kỳ Duyên Kỳ Duyên thổi nến mừng tuổi mới bên Minh Triệu. Video: Nhân vật cung cấp

Hoa hậu Kỳ Duyên đón tuổi mới hôm 13/11. Năm nay, cô không tổ chức tiệc mừng, thay vào đó bận rộn với lịch trình ghi hình chương trình thực tế The Face Vietnam trong vai trò huấn luyện viên. Người đẹp mong có thêm niềm vui, sức khỏe, thành công hơn trong công việc.

Khoảnh khắc tình bạn của Minh Triệu, Kỳ Duyên Khoảnh khắc tình bạn của Kỳ Duyên, Minh Triệu. Video: Nhân vật cung cấp

Trên trường quay, Kỳ Duyên nhận quà bất ngờ từ mọi người trong êkíp. Minh Triệu cầm bánh kem, thắp nến để Kỳ Duyên thổi. Trên Facebook cá nhân, người đẹp còn đăng ảnh, video tổng hợp loạt khoảnh khắc bên nhau của hai người, gọi Kỳ Duyên bằng biệt danh "Gấu Béo" để chúc mừng.

Hoa hậu Kỳ Duyên đón tuổi mới nhiều niềm vui. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kỳ Duyên, Minh Triệu gây chú ý trong showbiz hơn 5 năm qua. Họ thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí lẫn đời thường với phong cách đồ đôi. Sự gắn bó của cặp sao từng nhiều lần khiến công chúng đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức tình bạn. Hoa hậu và người mẫu không lên tiếng giải thích tin đồn, cho biết họ gắn kết nhờ có nhiều điểm chung về tính cách, gu thời trang lẫn đam mê catwalk.

Minh Triệu nói thời gian đầu mới quen biết, Kỳ Duyên có suy nghĩ không mấy tích cực. Cô đã phải kiên nhẫn để giúp bạn mình trở nên lạc quan. Sự thay đổi của Kỳ Duyên đến nay khiến cô tự hào. Ngược lại, Kỳ Duyên muốn dành lời cảm ơn Minh Triệu vì nhờ các góp ý, khuyên bảo từ người chị, cô trở nên trưởng thành.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, nhiều lần giữ vị trí mở màn hay vedette cho các show diễn uy tín. Với chuyên môn, kinh nghiệm sân khấu, chụp ảnh, cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể Thao 2022, The Face Vietnam 2022...

Minh Triệu sinh năm 1988, quê Phú Yên. Cô cao 1,78 m, gương mặt góc cạnh, nhanh chóng được chú ý khi thử sức ở làng mốt từ năm 2008. Chân dài từng catwalk ở loạt show lớn, tham gia diễn xuất trong các dự án phim Vòng eo 56, Tìm chồng cho mẹ... Gần đây, Minh Triệu trở thành huấn luyện viên cho các người đẹp đi thi nhan sắc quốc tế như Bảo Ngọc, Phương Anh.

Tân Cao