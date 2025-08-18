Kỳ Duyên diện đầm cưới tôn dáng đồng hồ cát

Người đẹp 29 tuổi diễn vedette trong sự kiện cuối tuần qua, thuộc khuôn khổ Wedding Symphony 2025. Sự xuất hiện của Kỳ Duyên đánh dấu màn kết hợp trở lại giữa cô và Chung Thanh Phong sau show I Am What I Am năm 2018.
Hoa hậu Việt Nam 2014 trình diễn bộ đầm satin kèm khăn voan đồng điệu theo phong cách lãng mạn, cổ điển. Thiết kế phối tùng váy hai trong một có thể tháo rời. Ren thêu tay, corset dựng phom chuẩn và chi tiết đính kết khiến bộ đầm trở nên bắt mắt.
Bộ sưu tập thể hiện những kỹ thuật mới, tốn nhiều giờ hoàn thiện.
Chất liệu satin cao cấp phối cùng ren và voan nhập khẩu từ Pháp, Italy, dưới bàn tay thợ lành nghề, tạo nên những dáng váy mang tính biểu tượng như đầm công chúa, đầm dáng cột, đuôi cá.
Nếu những bộ sưu tập trước, Chung Thanh Phong áp dụng kỹ thuật đính đá, cườm, sequin triệt để, lần này, anh tập trung tạo hình hoa văn thêu thủ công và đắp ren, hoặc lăng xê đầm cưới tối giản.
Nhà thiết kế tiếp tục phát triển phom corset - dấu ấn đặc trưng của anh nhiều năm nay. Chung Thanh Phong tạo điểm nhấn cho một số váy cưới đơn giản bằng chi tiết nơ lớn sau lưng - xu hướng được nhiều nhà mốt quốc tế ưa chuộng.
Các thiết kế thêu ren gợi phong cách hoàng gia.
Váy cưới dài tay với phần thân trên bằng ren, phần dưới làm từ satin xếp nếp, giúp che khuyết điểm ở eo và hông. Dáng cột còn giúp "kéo dài" người hiệu quả.
Thiết kế cổ yếm cut-out ở phần hông tạo nét gợi cảm, nhấn bằng hoa văn và đính đá thủ công ở thân trên.
Chung Thanh Phong là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của làng mốt Việt. Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, anh còn thiết kế váy cưới. Các show gây tiếng vang của anh gồm I Dreamed A Dream, CTPNo.2, Dear My Princess, I am Sunny, I AM What I AM, She's A Goddess.
