Kỳ án sát thủ 'Người Rìu'

MỹÍt nhất 12 người bị sát hại bằng rìu trong hai năm tại thành phố New Orleans, nhiều cuộc điều tra được mở ra nhưng hiện vẫn không tìm ra thủ phạm.

Đêm 23/5/1918, kẻ sát nhân đột nhập vào căn hộ của vợ chồng Joseph Maggio ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, dùng chiếc rìu trong nhà nạn nhân và dao cạo để sát hại họ. Sự việc gây rúng động thành phố lớn nhất tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ.

Hung khí và bộ quần áo hung thủ mặc đều được thay ra và bỏ lại hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn không thể tìm được manh mối nào về hung thủ.

Hơn một tháng sau, chủ cửa hàng tạp hóa người Italy khác là Louis Besumer và vợ của ông cũng bị sát hại bằng cách tương tự khi đang ngủ. Hàng loạt những vụ giết người khác bằng rìu liên tiếp diễn ra sau đó. Trong số các nạn nhân có Anna Schneider (đang mang thai) đã may mắn sống sót. Cô được chồng tìm thấy trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát gọi tên sát nhân bí ẩn này bằng biệt danh "The Axeman" tức "Người Rìu".

Vụ án The Axeman được đăng tải trên hàng loạt tờ báo thời điểm xảy ra các án mạng liên tiếp. Ảnh: Insider

Sau hàng loạt vụ án mạng, New Orleans đột nhiên trở nên yên ắng, "Người rìu" dường như không xuất hiện. Tuy nhiên, hơn nửa năm sau, khi người dân dần vơi đi nỗi sợ, hắn đã trở lại và tiếp tục gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng hơn trước.

Vào ngày 10/3/1919, người dân thành phố lại rúng động khi 4 người trong một gia đình đều bị sát hại bằng rìu. Vài ngày sau, cảnh sát nhận được một lá thư nặc danh tự nhận là thủ phạm. "Người Rìu" nói rằng hắn sẽ không bao giờ bị bắt và tự nhận là "quỷ dữ đến từ đáy sâu địa ngục". Hắn dọa sẽ tìm đến các nạn nhân khác khi đến thời điểm. "Một mình tao biết các đối tượng tiếp theo là ai. Tao sẽ chẳng để lại manh mối nào ngoại trừ chiếc rìu...", bức thư nặc danh viết.

Tên này hẹn sẽ đi qua thành phố New Orleans vào thứ ba và thề rằng, mọi người sẽ được hắn "tha thứ" nếu trong nhà có ban nhạc Jazz đang hoạt động sôi nổi lúc hắn đi qua. "Nếu tất cả mọi người đều có một ban nhạc Jazz thì càng tốt cho linh hồn của chúng mày. Một điều chắc chắn đó là một số người sẽ không chơi nhạc Jazz vào tối thứ ba. Họ sẽ phải nhận ân xá búa rìu", kẻ thủ ác gửi thông điệp trong bức thư.

Đêm 19/3/1919, khắp đường phố New Orleans vang lên tiếng nhạc Jazz, thứ âm nhạc du dương vừa trở thành lá bùa hộ mệnh, nhưng cũng là nỗi ám ảnh của người dân nơi này. Kẻ sát nhân đã giữ đúng lời hứa, không có án mạng nào xảy ra.

Bản đồ vị trí các nạn nhân bị sát hại. Ảnh: Wiki

Một thời gian sau, nhiều gia đình ở New Orleans vẫn mở nhạc Jazz mỗi đêm với niềm tin rằng thứ âm nhạc này có thể "đuổi" kẻ sát nhân đi. Một lần nữa, Axeman đã biến mất sau khi gieo rắc cơn ác mộng kinh hoàng.

5 tháng sau, thành phố tiếp tục ghi nhận một trường hợp người dân bị "Người Rìu" tấn công, song nạn nhân may mắn sống sót. Nạn nhân cuối cùng của Axeman là Mike Pepitone, ông bị chém chết ngay trong căn hộ của mình vào ngày 27/10/1919.

Trong vòng hai năm, đã có tổng cộng 12 nạn nhân bị "Người Rìu" tấn công, hai người trong đó may mắn thoát chết. Cảnh sát đã mở nhiều cuộc điều tra nhưng vẫn không tìm ra danh tính của kẻ sát nhân. Vụ án nhận được truyền thông và người dân toàn nước Mỹ quan tâm.

Kỳ án về kẻ thủ ác Axeman bị bế tắc, buộc nhà chức trách phải đóng hồ sơ sau nhiều năm điều tra. Câu chuyện đã trở thành chủ đề của nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết... và gần đây là bộ phim truyền hình FX American Horror Story.

Rất nhiều giả thuyết về "Người Rìu" được đặt ra. Đa số nạn nhân là người Italy nhập cư và người Mỹ gốc Italy nên một số người cho rằng, sát nhân là một nhóm những kẻ biến thái có mối thù về phân biệt chủng tộc sâu sắc, hoặc là người có liên quan đến các băng đảng mafia Italy tại Mỹ.

Ngày nay, vụ án về kẻ giết người hàng loạt - The Axeman of New Orleans, dần bị lãng quên theo thời gian và trở thành câu truyện huyền thoại.



An Nguyễn