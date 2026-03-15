Kỳ án những gói hàng chứa thi thể gây rúng động Canada

Diễn viên phim khiêu dâm Luka Magnotta phân xác người tình đồng tính, gửi các phần thi thể đến cơ quan chính phủ, trường học trước khi trốn sang châu Âu, dẫn đến cuộc truy lùng quốc tế.

Luka Magnotta, tên cũ là Eric Clinton Newman, sinh năm 1982 tại Ontario bởi một cặp cha mẹ tuổi teen, không được đi học cho đến 11-12 tuổi. Bố mẹ hắn ly hôn năm 1994 sau khi người bố được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Luka cáo buộc mẹ thường xuyên nhốt các con bên ngoài nhà và bỏ mặc thú cưng chết rét.

Khi còn là thiếu niên, Luka được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng vì nghe thấy những giọng nói trong đầu. Hắn bỏ học, vào trung tâm điều trị tâm thần năm 1999.

Luka bị kết tội lừa đảo vào năm 2004 sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 USD từ thẻ tín dụng của một phụ nữ khuyết tật trí tuệ. Hắn chỉ phải nhận 9 tháng tù treo và 12 tháng quản chế do tòa án cho rằng hắn có "các vấn đề tâm thần nghiêm trọng" và không phải lúc nào cũng uống thuốc.

Năm 2006, Luka chính thức đổi tên nhằm bắt đầu cuộc sống mới, nhưng vẫn phải nhập viện nhiều lần vì vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất. Thời điểm đó, Luka kiếm tiền bằng nghề mại dâm, cùng lúc thử sức với nghề người mẫu, diễn viên phim khiêu dâm đồng tính, vũ công thoát y và tham gia truyền hình thực tế. Năm 2007, hắn nộp đơn tuyên bố phá sản với khoản nợ 17.000 USD.

Từ ngược đãi động vật đến sát nhân

Luka bắt đầu đăng tải những video gây sốc lên mạng vào năm 2010, quay cảnh làm ngạt thở những con mèo con. Một nhóm người dùng mạng đã tìm ra Luka rồi báo cảnh sát.

Ban đầu, hắn phủ nhận là thủ phạm, nhưng sau đó đã thú nhận tội ác trong một email gửi cho The Sun năm 2011, đồng thời ám chỉ rằng mục tiêu tiếp theo sẽ không phải là động vật.

Ngày 25/5/2012, Luka sát hại và phân xác Jun Lin (34 tuổi) ngay tại căn hộ của hắn ở Montreal, chia sẻ video lên mạng. Một số người xem đã báo cáo video cho cảnh sát vào 26/5.

Jun Lin, hay Justin Lin, là sinh viên quốc tế đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, chuyển đến Canada để theo học ngành khoa học máy tính.

Lin từng kết hôn với một phụ nữ nhưng đã ly hôn. Khi chuyển đến Canada, anh ta hẹn hò đồng tính với Lin Feng từ cuối năm 2010 đến tháng 5/2012, sống chung và được Feng hỗ trợ tài chính.

Lin chưa bao giờ tiết lộ xu hướng tình dục với gia đình ở Trung Quốc, dù họ đã gặp bạn trai của anh ta. Feng cho biết hai người kết thúc mối quan hệ vì Lin bị bố mẹ gây áp lực phải kết hôn với một phụ nữ để "ổn định cuộc sống". Sau khi chia tay, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè và thường xuyên nhắn tin.

Lin sử dụng Grindr và các ứng dụng khác để gặp gỡ đàn ông. Luka sau đó nói rằng họ đã gặp nhau sau khi Lin phản hồi quảng cáo trên Craigslist của hắn về đề nghị quan hệ tình dục có yếu tố trói buộc.

Lin được nhìn thấy còn sống lần cuối vào tối 24/5/2012, camera an ninh ghi lại hình ảnh anh ta cùng Luka bước vào tòa chung cư ở Montreal.

Luka Magnotta (áo trắng) và Jun Lin được camera giám sát ghi lại đang bước vào tòa nhà chung cư của Luka ở Montreal vào tối 24/5/2012.

Những gói hàng chứa thi thể

Lúc 11h ngày 29/5/2012, gói hàng chứa một bàn chân trái được gửi đến trụ sở của Đảng Bảo thủ Canada qua đường bưu điện. Gói hàng dính máu, có mùi hôi thối, được đánh dấu bằng biểu tượng trái tim màu đỏ. Gói hàng khác chứa một bàn tay trái đã bị chặn lại tại bưu điện, địa chỉ gửi đến là Đảng Tự do Canada.

Cùng ngày, một người lao công phát hiện bộ phận thi thể đang phân hủy bên trong chiếc valy bị bỏ lại trong đống rác ở con hẻm phía sau tòa chung cư ở khu Snowdon của Montreal. Ông nhìn thấy chiếc valy lần đầu tiên vào ngày 25/5, nhưng nó không được thu gom do lượng rác thải lớn vào ngày hôm đó.

Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy các túi rác chứa xác một con chó con, quần áo dính máu, một chiếc cưa máy, dao và các bộ phận thi thể, cùng với giấy tờ tùy thân của Luka. Đoạn phim từ camera giám sát bên trong tòa nhà cho thấy một nghi phạm mang nhiều túi rác ra ngoài, hình ảnh trùng khớp với nghi phạm trên video giám sát tại bưu điện ở Côte-des-Neiges.

Tối 29/5, cảnh sát khám xét căn hộ Luka thuê. Hắn chuyển đến 4 tháng trước đó và trả tiền thuê nhà đến ngày 1/6. Căn hộ gần như trống rỗng. Máu được tìm thấy trên nhiều vật dụng khác nhau, bao gồm nệm, tủ lạnh, bàn và bồn tắm.

Ban đầu, các điều tra viên cho rằng Luka có thể là nạn nhân, vì thi thể chưa được xác định danh tính. Nhưng tối hôm đó, họ xem được video trực tuyến quay cảnh hắn xâm phạm thi thể Lin. Điều tra viên cũng nhận thấy trong hình ảnh camera giám sát sau vụ giết người, Luka mặc áo giống hệt áo Lin mặc khi được nhìn thấy lần cuối.

Căn hộ nơi Luka Magnotta gây án tại Montreal, ngày 31/5/2012.

Một ghi chú được tìm thấy trong gói hàng gửi đến Đảng Bảo thủ cho biết sáu bộ phận cơ thể đã được gửi đi và hung thủ sẽ tiếp tục gây án. Ngày 5/6, gói hàng chứa một bàn chân phải được gửi đến Trường St. George, gói hàng khác chứa một bàn tay phải được gửi đến Trường Tiểu học False Creek ở Vancouver, British Columbia. Cả hai gói hàng đều được gửi từ Montreal.

Ngày 13/6, các bộ phận thi thể được xác định là Lin qua đối chiếu ADN. Máu và ADN ở khắp căn hộ của Luka cũng thuộc về Lin.

Cảnh sát phải mất nhiều thời gian mới tìm thấy phần đầu của nạn nhân trong một công viên vào 1/7.

Cuộc truy lùng quốc tế

Luka đã bỏ trốn khỏi đất nước, đội tóc giả và lên máy bay đến Paris ngay trong ngày 25/5. Sau đó hắn đến Berlin, tiệc tùng trong nhiều ngày với một người đàn ông quen biết qua mạng tên Frank Rubert.

Interpol ban hành thông báo đỏ với Luka theo yêu cầu của chính quyền Canada vào ngày 31/5. Thông báo đỏ yêu cầu các quốc gia thành viên Interpol bắt giữ tạm thời Luka để chờ dẫn độ về Canada. Luka trở thành một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới năm 2012.

Ngày 4/6, Luka đến một quán Internet ở Berlin, tìm đọc các bài báo về chính mình. Trong khi đó, Frank nhận ra khuôn mặt của Luka trên trang nhất một tờ báo, nhân viên của quán Internet cũng nhận ra hắn và gọi cảnh sát.

Chiều hôm đó, Luka bị bắt giữ ngay bên ngoài quán Internet. Ban đầu hắn phủ nhận danh tính thật, nhưng sau đó thừa nhận với cảnh sát: "Các anh đã tóm được tôi". Hai tuần sau, Luka bị dẫn độ về Canada.

Luka Magnotta bị cảnh sát Montreal áp giải xuống máy bay từ Đức tại Mirabel, ngày 18/6/2012.

Trên phiên tòa xét xử vào tháng 4/2014, Luka thừa nhận các cáo buộc nhưng cho rằng gây án trong trạng thái rối loạn tinh thần nên không thể chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, công tố viên lập luận rằng vụ sát hại Lin là tội ác "có tổ chức, có mục đích từ trước".

Tháng 12/2014, Luka bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người cấp độ một, xâm phạm thi thể, phát tán và gửi tài liệu có nội dung đồi trụy, ghê rợn qua đường bưu điện.

Luka bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được xét ân xá là 25 năm vì tội giết người cấp độ một, cộng thêm 19 năm tù cho các tội danh khác, được thi hành đồng thời. Hắn thụ án tù tại một nhà tù an ninh tối đa ở Quebec.

Mark Marek, chủ sở hữu trang web đăng tải video man rợ của Luka, cũng bị buộc tội "làm suy đồi đạo đức công chúng" - tội danh hiếm khi được đưa ra. Mark nhận tội vào năm 2016 và bị kết án 6 tháng tù treo.

Tìm kiếm 'bạch mã hoàng tử' trong tù

Tháng 7/2015, Luka được cho là đã đăng một quảng cáo cá nhân tìm kiếm "bạch mã hoàng tử" trên trang web kết nối những người bị kết án. Quảng cáo bị xóa vài tuần sau đó khi người tạo trang web cho biết nhận được một lá thư nói rằng "đã tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm".

Theo các nguồn tin, Luka dự định kết hôn với một tù nhân khác đến từ New Brunswick vào hai năm sau đó, tuy nhiên cuộc hôn nhân không thể hoàn tất để có hiệu lực về mặt pháp lý.

Trong cuốn sách My Son, the Killer do mẹ Luka là đồng tác giả, ra mắt năm 2018, Luka lần đầu lên tiếng công khai kể từ khi bị kết án, chia sẻ rằng hối hận về chiến lược bào chữa "miễn trừ trách nhiệm hình sự vì rối loạn tâm thần". Hắn khẳng định "hoàn toàn không có bệnh tâm thần", nhưng các luật sư đã gây áp lực buộc hắn chấp nhận dù không muốn.

Năm 2022, Luka được chuyển đến cơ sở giam giữ có mức độ an ninh trung bình. Hắn sẽ đủ điều kiện được xét ân xá vào ngày 4/6/2034.

Tuệ Anh (theo People, CBC, Toronto Star)