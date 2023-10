Kỳ án kẻ sát nhân 'tẩy não' cả gia đình

Nhật BảnNgày 6/3/2002, một thiếu nữ 17 tuổi trốn khỏi căn hộ chung cư ở thành phố Kitakyushu, tố cáo về đôi tình nhân thao túng tâm lý, giết người hàng loạt trong thời gian dài.

Thiếu nữ trình báo bố là Kumio Toraya bị người đàn ông tên Futoshi Matsunaga cùng người tình tên Junko Ogata sát hại. Cô bé bị bộ đôi giam cầm, tra tấn suốt 7 năm.

Ngay sau đó, cảnh sát mai phục quanh nhà cô bé, bắt Futoshi và Junko ngay khi chúng định đưa nạn nhân đi.

Theo cảnh sát, sau khi bị bắt, Futoshi không chịu hợp tác, Junko im lặng như người vô hồn. Sau nỗ lực thuyết phục của nhà chức trách, Junko muốn chuộc tội nên bắt đầu thú nhận: "Tôi muốn nói sự thật và sẵn sàng chấp nhận án tử hình".

Futoshi Matsunaga (trái) và Junko Ogata. Ảnh: Medium

Qua điều tra, Junko Ogata sinh năm 1962 trong gia đình giàu có ở thành phố Kurume, tỉnh Fukuoka. Cô từng học cùng trường với Futoshi Matsunaga, lớn hơn một tuổi, nhưng không quen thân.

Theo Junko, Futoshi học giỏi, cuốn hút nhưng kỷ luật kém. Hồi cấp ba, hắn phải chuyển trường do yêu đương nữ sinh cấp hai. Năm 19 tuổi, Futoshi kết hôn và có một con trai. Dù đã có gia đình, hắn quan hệ với ít nhất 10 nhân tình.

Năm 1982, Futoshi bỗng gọi cho Junko, nói vừa xem lại cuốn album tốt nghiệp trung học và muốn gặp cô. Sau đó, hắn ngoại tình với Junko.

Mối quan hệ của họ không ổn định do Futoshi thường xuyên bạo hành, nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Năm 1984, Futoshi hứa kết hôn với Junko nhưng bị mẹ cô là bà Shizumi Ogata kiên quyết phản đối vì biết hắn ngược đãi con gái. Hắn "tẩy não" Junko rằng gia đình ghét cô vì từng cố gắng tự tử và thuyết phục cô chuyển đến sống cùng mình, năm 1985.

Cùng năm đó, Futoshi mua một tòa nhà để kinh doanh nệm. Do quản lý kém, công ty phá sản. Hắn mắc nợ lớn nên bắt đầu lừa đảo khắp nơi. Đến năm 1992, Futoshi đã đánh cắp 180 triệu yên (khoảng 2,2 triệu USD) thông qua lừa đảo hoặc tống tiền. Junko cũng trở thành đồng phạm. Cả hai bị truy nã và bắt đầu cuộc sống trốn chạy.

Để xoay tiền, Futoshi giả làm nhà khoa học hoặc tiểu thuyết gia, đồng thời dùng hôn nhân làm mồi nhử để lừa gạt tình cảm, dụ phụ nữ đến sống cùng trong căn hộ chung cư ở phường Kokurakita, thành phố Kitakyushu. Ngay sau đó, hắn sẽ trở mặt, bắt họ đòi tiền bố mẹ hoặc vay nặng lãi, ai không nghe lời sẽ bị đánh.

Nạn nhân đầu tiên của Futoshi là một phụ nữ đã có chồng và ba con. Tháng 4/1993, hắn thuyết phục cô bỏ chồng đi trốn cùng mình, giới thiệu Junko là em gái. Trong thời gian bên nhau, Futoshi lừa gạt người phụ nữ này số tiền 11,8 triệu yên (khoảng 145.000 USD).

Tháng 2/1993, Futoshi làm thân với Kumio Toraya, 34 tuổi, quản lý công ty môi giới bất động sản. Kumio đã ly hôn và đang nuôi con gái 10 tuổi. Vì từng tâm sự với Futoshi về quá khứ phạm tội, Kumio bị hắn tống tiền, bắt vay ngân hàng và người thân.

Bố con Kumio bị giam giữ trong căn hộ của Futoshi, bị tra tấn bằng điện giật. Tháng 2/1994, Kumio tử vong sau thời gian dài chịu hành hạ. Futoshi tiếp tục "tẩy não" con gái Kumio rằng chính cô bé đã sát hại bố.

Ngay sau đó, Futoshi tìm thấy mục tiêu khác là một phụ nữ quen biết Kumio. Hắn nói dối đã tốt nghiệp Đại học Kyoto và hứa sẽ cưới cô, sau đó lừa 5,6 triệu yên (khoảng 69.000 USD). Người phụ nữ cũng bị giam trong căn hộ. Cô nhảy từ tầng hai chạy trốn vào tháng 3/1997, phải điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Tháng sau, Junko trốn khỏi Futoshi đến tỉnh Oita. Futoshi tức giận buộc gia đình Ogata phải hợp tác nói dối rằng hắn đã tự tử để dụ Junko quay lại. Lúc này, bảy người gia đình Ogata gồm bố mẹ, Junko, vợ chồng em gái cùng hai con, hoàn toàn mất khả năng phản kháng Futoshi. Tất cả nghỉ việc, sống trong căn hộ của hắn. Họ bị hắn giật điện hàng ngày, không được nói chuyện khi chưa được phép, chỉ được đứng trong bếp và phòng tắm. Ngoài Junko, mẹ và em gái cô cũng bị hắn cưỡng bức.

Futoshi biết rõ điểm yếu của mỗi người. Hắn gây chia rẽ giữa gia đình Ogata khiến họ cãi vã. Futoshi không chỉ tiêu sạch tiền tiết kiệm của gia đình Ogata mà còn bắt họ thế chấp tài sản để vay tiền cho hắn. Theo điều tra, Futoshi đã lấy ít nhất 63 triệu yên từ gia đình này. Sau khi cảm thấy không thể moi được đồng nào nữa, Futoshi thao túng họ tàn sát lẫn nhau.

Tháng 7/2000, Futoshi tiếp tục lừa tình một phụ nữ khác lấy 20 triệu yên (khoảng 246.000 USD).

Ngày 30/1/2002, con gái Kumio, khi đó đã 17 tuổi, trốn thoát khỏi nhà Futoshi nhưng bị hắn tìm thấy ở nhà ông bà ngoại vào ngày 15/2. Futoshi và Junko vờ là bạn thân được Kumio nhờ chăm sóc con để đưa cô bé trở lại nơi giam cầm, trừng phạt để răn đe.

Ngày 6/3/2002, nhân lúc bộ đôi vắng nhà, cô bé lại trốn thoát và lập tức trình báo tội ác.

Futoshi Matsunaga tươi tỉnh khi bị áp giải. Ảnh: Yahoo

Junko thú tội, nhưng Futoshi phủ nhận mọi cáo buộc, nhấn mạnh chưa bao giờ ra lệnh hay ám chỉ nạn nhân gây án. Hắn đẩy hết trách nhiệm về phía Junko, nói gia đình Ogata bị hại hoàn toàn là ý muốn của cô.

Khi bị hỏi vì sao gia đình không cố gắng trốn thoát hay chống cự, Junko nói Futoshi tra khảo, dí điện khiến tinh thần mọi người suy sụp, rơi vào tuyệt vọng và khủng hoảng, từ đó mất ý chí phản kháng và hoàn toàn mặc hắn điều khiển.

Cảnh sát không tìm thấy bộ phận thi thể hay bất cứ bằng chứng vật lý nào, vì vậy họ chủ yếu dựa vào lời khai của con gái Kumio và Junko trong quá trình điều tra.

Do bên công tố có quá ít bằng chứng, Junko lật lại lời khai, không nhận tội mà tố cáo Futoshi đã kiểm soát bằng bạo lực khiến cô không thể kiềm chế hành vi của mình.

Ngày 28/9/2005, Futoshi bị kết án sáu tội giết người và một tội ngộ sát từ năm 1996 đến năm 1998. Junko là đồng phạm. Cả hai bị tuyên án tử hình.

Sau khi kháng cáo, Futoshi bị bác đơn, còn Junko được Tòa án Tối cao giảm án xuống tù chung thân vào ngày 26/9/2007 vì cho rằng Futoshi đã khống chế, ép Junko sát hại các nạn nhân.

Các công tố viên cho biết vụ án này là "chưa từng có" trong lịch sử tội phạm của Nhật Bản.

Vụ án này được tái hiện trong bộ phim The Forest of Love (2019), cuốn sách The Erased Family - Serial Confinement Murder Case in Kitakyushu (2005) của tác giả Masayoshi Toyoda.

Tuệ Anh (Theo Japan Times, Chubun)