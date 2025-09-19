Kỳ án chú rể 'biến mất' trên du thuyền trăng mật

MỹGeorge Smith bỗng mất tích sau đêm tiệc tùng, nghi vấn ban đầu đổ dồn về người vợ, nhưng FBI nhanh chóng chuyển hướng sang một nhóm thanh niên - những người cuối cùng nhìn thấy anh.

Ngày 25/6/2005, George Smith làm đám cưới lãng mạn với Jennifer Hagel ở thành phố Newport, Rhode Island (Mỹ). George 26 tuổi, sắp tiếp quản cửa hàng rượu của bố ở Greenwich, Connecticut, còn Jennifer là giáo viên. Cả hai rất háo hức khi đi hưởng tuần trăng mật trên Địa Trung Hải.

"Tôi vẫn nhớ mình đã bắt tay con trên phố và chào tạm biệt. Ai mà ngờ rằng chưa đầy hai tuần sau, George biến mất", bố George kể lại lúc cặp đôi mới cưới vui vẻ rời nhà ra sân bay.

Cuối tháng 6/2005, du thuyền "Brilliance of the Seas" của Royal Caribbean khởi hành từ Barcelona (Tây Ban Nha). Trên tàu có vợ chồng Smith và cặp đôi Paul - Galina Kvitnisky, cũng đang hưởng tuần trăng mật. Họ ngồi cạnh nhau và nhanh chóng thân quen.

Khoảng nửa đêm ngày 5/7/2005, hai cặp đôi đi đến sòng bạc. Đó là đêm cuối cùng George được nhìn thấy.

George Smith và Jennifer Hagel lên du thuyền "Brilliance of the Seas" của Royal Caribbean ngày 29/6/2005. Ảnh: CBS

Theo dữ liệu camera an ninh của sòng bạc, Jennifer dành phần lớn thời gian ở bàn blackjack, còn George chơi ở bàn xúc xắc cùng một người quen khác trên tàu - Josh Askin, sinh viên 20 tuổi của Đại học California, đi nghỉ cùng bố.

Nhiều du khách khác cũng tụ tập ở đó, bao gồm nhóm sinh viên người Mỹ gốc Nga là hai anh em họ Zach và Greg Rozenberg, cùng một người bạn tên Rusty Kofman. Có lúc, George quay về cabin để lấy thêm tiền cho Jennifer.

Theo Paul, khi sòng bạc đóng cửa, cả Jennifer và George đều đã say. "Tôi nhớ đã nói với anh ấy rằng 'Đến lúc kết thúc buổi tối nay rồi'", Paul kể. Anh ước gì người bạn mới nghe lời mình.

Người chồng đột ngột biến mất

Khoảng 7h30 ngày 5/7/2005, một hành khách ra ban công để chụp ảnh bình minh, phát hiện một vết máu lớn trên mái che xuồng cứu sinh.

Bộ phận an ninh nhanh chóng xác định cặp đôi ở cabin 9062 mất tích. Sau đó, họ báo tin cho gia đình Smith ở cách nửa vòng trái đất.

Jennifer được tìm thấy đang ở spa trên tàu để mát-xa theo lịch hẹn. Thủy thủ đoàn báo tin dữ: George được cho là đã rơi xuống biển ở vùng biển giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vết máu lớn trên mái che kim loại của xuồng cứu sinh. Ảnh: CBS

Jennifer bị sốc và hoảng loạn, khăng khăng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi rời khỏi sòng bạc. Cô nói khi tỉnh dậy trong cabin, George đã không còn ở đó. Cô chỉ nghĩ George đã ở lại với vợ chồng Paul và Galina.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ lên tàu để điều tra, Royal Caribbean ghi lại quá trình.

Josh Askin và nhóm người Mỹ gốc Nga - Rusty Kofman, Zach và Greg Rozenberg tập hợp tại sảnh tàu. Họ đã tiệc tùng với George đêm hôm trước.

Câu chuyện của bốn thanh niên bắt đầu lúc 2h30, sau khi sòng bạc đóng cửa. Khi đi thang máy lên vũ trường, Josh kể rằng nhận thấy một số hành vi kỳ lạ từ người quản lý sòng bạc Lloyd Botha, như vòng tay qua người Jennifer.

Tại vũ trường, họ lén mang vào một chai rượu mạnh, cùng uống. Rusty nói quan sát thấy Jennifer đá vào háng George, nhưng không nghe được cặp đôi nói gì với nhau. Sau đó Jennifer chạy khỏi vũ trường, quản lý sòng bạc đuổi theo cô.

Họ khẳng định không biết Lloyd và Jennifer đã đi đâu. Đến 3h30, vũ trường đóng cửa, George gục xuống ghế. Họ cùng khiêng anh về cabin.

3h52, họ vào cabin của nhà Smith. Nhật ký nhập khóa của tàu ghi lại thời gian, nhưng Jennifer không có ở đó. George bỗng nói muốn đi tìm vợ. Họ đưa anh đến phòng tắm nắng của tàu tìm kiếm một lúc, rồi đưa lại về cabin lúc 4h01.

Nhóm thanh niên kể đã đặt George nằm lên giường, giúp cởi giày: "Sau khi đưa anh ấy về phòng lần thứ hai, chúng tôi đóng cửa lại, không bao giờ gặp lại anh ấy nữa...".

Những tiếng động lạ trong đêm

Ngay sau 4h, hành khách Clete Hyman, viên cảnh sát đang đi nghỉ mát, nghe thấy tiếng la hét phát ra từ cabin của nhà Smith, giống đang chơi trò chơi khi uống rượu. Vài phút sau, một cuộc tranh cãi xảy ra trên ban công cabin của Smith, dường như diễn ra giữa 3-4 người, theo lời khai của Clete.

Nhóm thanh niên khẳng định chưa bao giờ ra ban công.

"Sau khoảng hai phút tranh cãi, vợ chồng tôi nghe thấy một giọng nam liên tục nói 'Chúc ngủ ngon'... như thể đang tiễn ai đó ra khỏi phòng. Tôi nhìn ra ngoài và thấy ba người đàn ông đang bước ra", Clete kể tiếp.

Luật sư của Rusty khẳng định cả bốn người rời đi cùng nhau, do Rusty có hình thể khá to lớn, có thể Clete đã không nhìn rõ người thứ tư.

Những gì Clete nghe thấy tiếp theo sẽ trở thành chủ đề của vô số suy đoán: liệu George có ở một mình trong phòng không?

"Lúc này, chúng tôi chỉ nghe thấy một giọng nói đơn độc trong phòng. Chúng tôi nghe thấy tiếng cửa tủ đóng sầm lại, và tiếng đồ đạc bị di chuyển", Clete nói.

Greg và Pat Lawyer, ở cabin phía bên kia của nhà Smith, cũng nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng ai đó ném đồ đạc tương tự.

Sau khoảng hai phút im lặng hoàn toàn, Clete nghe thấy một tiếng động kinh hoàng. Tiếng động đó được cho là tiếng George đập vào mái che bằng kim loại của xuồng cứu sinh vào khoảng 4h30. Cũng khoảng thời gian đó, Jennifer được tìm thấy bất tỉnh trong hành lang. Về phần bốn thanh niên, họ nói rằng đều đã trở lại phòng và gọi phục vụ mang lên nhiều món ăn.

Tai nạn hay giết người?

Khi chi tiết xung quanh vụ mất tích của George được công bố, những suy đoán về Jennifer cũng nổi lên. Cô vẫn khẳng định không nhớ, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Jennifer không phải người duy nhất bị chú ý. Truyền thông đặt ra nhiều câu hỏi về bốn thanh niên và về sự mất tích của George - liệu đó là một tai nạn hay George bị đẩy xuống biển?

Thời điểm đó, thuyền trưởng của du thuyền mô tả đây có thể là một tai nạn, đưa ra giả thuyết rằng George say rượu, ngồi trên lan can và ngã xuống.

Những bức ảnh do Royal Caribbean chụp bên trong cabin của nhà Smith cho thấy hai vết máu dài khoảng 1 cm trên ga trải giường. Gia đình nói đó là máu của George - dấu hiệu cho thấy có hành vi phạm tội.

Ban công cabin của vợ chồng Smith được chụp lại sau cuộc điều tra pháp y của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CBS

FBI điều tra vụ mất tích của George trong gần 8 năm, nhưng chưa đi đến đâu. Để tiếp cận hồ sơ của Royal Caribbean, gia đình George mời luật sư Mike Jones trợ giúp. Đến năm 2010, Mike mới có được những tài liệu nội bộ của Royal Caribbean.

Hồ sơ cho thấy có một số cuộc gọi ngắn được thực hiện từ cabin của Zach và Rusty đến bộ phận phục vụ phòng sau 4h13 ngày 5/7/2005, nhưng không có ghi chép về bất kỳ yêu cầu nào.

Greg kể đã gọi phục vụ bánh mì kẹp cá ngừ, phô mai sau khi về cabin sau 4h. Anh ta nói họ không thể giết George vì lúc đó đang ăn uống trong cabin. Nhưng thực tế, đây không phải là bằng chứng ngoại phạm vì đồ ăn có thể được đưa đến sau khi George biến mất.

Bên cạnh đó, hồ sơ điều tra cũng cho thấy quản lý sòng bạc Lloyd không rời khỏi vũ trường cùng Jennifer như lời khai của bốn thanh niên. Lloyd vào phòng của bạn gái lúc 3h25, khi vợ chồng Smith vẫn còn ở vũ trường.

Luật sư Mike nghĩ Lloyd là nạn nhân của nỗ lực đánh lạc hướng chú ý của bốn thanh niên.

Về phần Jennifer, một số nhân chứng nhìn thấy cô loạng choạng rời khỏi vũ trường một mình lúc 3h30. Vài nhân viên trên tàu đã hộ tống cô lên thang máy. Một giờ sau, Jennifer được phát hiện bất tỉnh ở hành lang vào khoảng thời gian George được cho là rơi xuống nước. Lloyd và Jennifer đều vượt qua bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối của FBI.

Đoạn video đáng ngờ

Bốn thanh niên vẫn nằm trong tầm ngắm của FBI. Luật sư Mike không tin lời khai của họ vì nhiều bằng chứng cho thấy sự việc không đơn giản nhưng những gì họ kể.

Các tài liệu của Royal Caribbean cho thấy họ bị khiếu nại vì hút thuốc, lén mang rượu và lăng mạ nhân viên trên tàu.

Hai ngày sau khi George biến mất, một nữ hành khách 18 tuổi tố cáo hành vi tấn công tình dục nghiêm trọng. Cô nói đã quan hệ tình dục không đồng thuận với Greg, Rusty và Jeffrey - em trai của Zach khi "hoàn toàn say xỉn" và "mất ý thức". Ba thanh niên tự quay video cảnh quan hệ tập thể. Josh chứng kiến vụ việc.

Trong cuộc họp với phía Royal Caribbean, các thanh niên và gia đình họ phủ nhận cáo buộc. Cả bốn sau đó đã bị đưa khỏi tàu ở Naples, cảnh sát Italy điều tra cáo buộc hiếp dâm nhưng rồi phủi tay, nói không có thẩm quyền. Chưa ai từng bị buộc tội trong vụ tấn công tình dục này.

Đoạn video - đang nằm trong tay FBI - còn chứa hình ảnh một buổi ăn trưa được quay bởi ba sinh viên người Mỹ gốc Nga chỉ vài giờ sau khi George biến mất. Josh không có mặt.

Trong video, họ chuyền tay nhau chiếc máy quay phim, tự quay cảnh mình bình luận về cái chết của George một cách vô cảm, cười đùa về việc George giàu có. Luật sư Mike giải thích: "Qua cách họ nói chuyện, họ biết hoặc có cảm nhận khá rõ về những gì đã xảy ra".

Rusty nhắc đến George "nhảy dù" từ ban công cabin. Greg đứng dậy ở cuối đoạn video, khom vai, giơ ký hiệu băng đảng và nói "Đã bảo tao là gangster mà". "Trong bối cảnh cuộc thảo luận về cái chết của George, điều này như thể hắn ta đang khoe khoang về việc đã làm gì đó với George", Mike nhận xét.

Nhóm thanh niên và luật sư của họ từ chối bình luận về đoạn video.

Gian nan tìm kiếm công lý

Giả thuyết của luật sư Mike là Josh biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ta không thực sự có liên quan đến việc ném George xuống biển.

Để chứng minh, Mike chỉ ra một manh mối được Royal Caribbean phát hiện: một nhân viên trên tàu đã nghe lén Josh nói chuyện với một người bạn trong thang máy. Anh ta nói: "Tôi biết nhiều hơn họ nghĩ. Bọn chúng suýt nữa đã khiến tôi bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Josh không vượt qua được bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối của FBI. Rusty cũng trượt. Kết quả kiểm tra của Greg không rõ ràng.

Năm 2010, Greg nói cái chết của George không phải là tai nạn: "George Smith không hề biến mất, không hề tự tử hay tự làm mình bị thương, hay trượt chân ngã khỏi thuyền dù cao 1,93 m... Tôi biết điều đó không xảy ra. Vậy nên... Có chuyện gì đó điên rồ đã xảy ra đêm đó. Và tôi hy vọng một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày".

Nếu George bị sát hại, câu hỏi luôn được đặt ra là "Tại sao?". Luật sư Mike tin rằng động cơ là cướp tài sản. George và Jennifer ăn mặc đẹp, vung tiền ở sòng bạc, George còn đeo đồng hồ Breitling đắt tiền. Các nhân chứng cũng nghe cặp đôi nói có hàng nghìn USD tiền mừng cưới trong cabin.

Mike đưa ra giả thuyết rằng khi đưa George về phòng, bốn thanh niên tranh cãi về việc có nên cử người ở lại tìm tiền và lấy đồng hồ hay không. Mike cho rằng cuộc cãi vã đó chính là những gì Clete nghe thấy trên ban công. Mike cũng tin rằng giả thuyết này phù hợp với việc nhân chứng nhìn thấy chỉ có ba người đàn ông rời đi.

"Một trong số họ ở lại, lục tung các ngăn kéo và tủ. Đúng lúc George tỉnh dậy và ẩu đả xảy ra, trùng khớp với tiếng động mà hành khách ở hai phòng bên nghe thấy. Và George ngã xuống nước. Những người khác nghe thấy tiếng ầm lớn", Mike nói.

Luật sư của Josh lập luận rằng có một lời giải thích đơn giản hơn cho mọi chuyện diễn ra trên tàu "Brilliance of the Seas" là uống rượu say. "Điểm chung giữa cáo buộc tấn công tình dục và George ngã xuống nước là uống say. Mọi người uống quá nhiều và những chuyện ngu ngốc xảy ra. Điều đó hợp lý", luật sư nói.

Ngày 9/1/2015, gia đình Smith suy sụp khi nhận tin FBI tuyên bố khép lại vụ án George. FBI xác định không có đủ bằng chứng để tiếp tục cuộc điều tra.

Jennifer đã tái hôn và cố gắng bước tiếp. Gia đình Smith thề sẽ đòi lại công lý, "không để ký ức về George chết trên con tàu đó".

Tháng 12/2019, Greg bị bắn chết bên ngoài nhà ở Davie, Florida. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, chưa nghi phạm nào bị bắt.

Tuệ Anh (theo CBS News)